У Міненерго обіцяють безперебійне постачання пального в Україну

Міністерство енергетики сформувало кроки для безперебійного постачання пального в умовах військових ризиків.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що в Міненерго відбулася нарада щодо механізмів запобігання дефіциту пального та диверсифікації кроків в постачанні, формуванні резервів в умовах війни.

Участь у заході взяли представники Міністерства розвитку громад і територій, Міністерства фінансів, Державної митної служби, Енергетичної митниці, АТ «Укрзалізниця», НАК Нафтогаз, АТ «Укртранснафта», АТ «Укрнафта», а також комерційних компаній-учасників ринку нафтопродуктів.

«Під час зустрічі обговорили питання протидії гібридним та військовим загрозам шляхом резервних логістичних маршрутів, співпраці з міжнародними партнерами, безпекові аспекти, а також технічні особливості формування необхідних резервів нафтопродуктів в умовах воєнних викликів», — повідомили в Міненерго.

За підсумками наради учасники напрацювали низку пропозицій щодо необхідних рішень та ухвалення нормативно-правових актів для виконання визначених завдань.

