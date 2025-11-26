У Міненерго обіцяють безперебійне постачання пального в Україну
Міністерство енергетики сформувало кроки для безперебійного постачання пального в умовах військових ризиків.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Зазначається, що в Міненерго відбулася нарада щодо механізмів запобігання дефіциту пального та диверсифікації кроків в постачанні, формуванні резервів в умовах війни.
Участь у заході взяли представники Міністерства розвитку громад і територій, Міністерства фінансів, Державної митної служби, Енергетичної митниці, АТ «Укрзалізниця», НАК Нафтогаз, АТ «Укртранснафта», АТ «Укрнафта», а також комерційних компаній-учасників ринку нафтопродуктів.
«Під час зустрічі обговорили питання протидії гібридним та військовим загрозам шляхом резервних логістичних маршрутів, співпраці з міжнародними партнерами, безпекові аспекти, а також технічні особливості формування необхідних резервів нафтопродуктів в умовах воєнних викликів», — повідомили в Міненерго.
За підсумками наради учасники напрацювали низку пропозицій щодо необхідних рішень та ухвалення нормативно-правових актів для виконання визначених завдань.
