0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Міненерго обіцяють безперебійне постачання пального в Україну

Енергетика
25
У Міненерго обіцяють безперебійне постачання пального в Україну
У Міненерго обіцяють безперебійне постачання пального в Україну
Міністерство енергетики сформувало кроки для безперебійного постачання пального в умовах військових ризиків.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Зазначається, що в Міненерго відбулася нарада щодо механізмів запобігання дефіциту пального та диверсифікації кроків в постачанні, формуванні резервів в умовах війни.
Участь у заході взяли представники Міністерства розвитку громад і територій, Міністерства фінансів, Державної митної служби, Енергетичної митниці, АТ «Укрзалізниця», НАК Нафтогаз, АТ «Укртранснафта», АТ «Укрнафта», а також комерційних компаній-учасників ринку нафтопродуктів.
Читайте також
«Під час зустрічі обговорили питання протидії гібридним та військовим загрозам шляхом резервних логістичних маршрутів, співпраці з міжнародними партнерами, безпекові аспекти, а також технічні особливості формування необхідних резервів нафтопродуктів в умовах воєнних викликів», — повідомили в Міненерго.
За підсумками наради учасники напрацювали низку пропозицій щодо необхідних рішень та ухвалення нормативно-правових актів для виконання визначених завдань.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems