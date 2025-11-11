Експерт спрогнозував ціни на дизельне пальне найближчим часом Вчора 20:27 — Технології&Авто

Експерт спрогнозував ціни на дизельне пальне найближчим часом

Вартість дизельного пального в Україні продовжує зростати, однак гострого дефіциту експерти не прогнозують.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн.

Прогноз зростання цін

За його словами, роздрібна ціна на дизель вже піднялася на 1,5 грн за літр. Потенціал для зростання є, але він не перевищить 2,5 грн за літр протягом найближчих тижнів. Експерт не очікує подорожчання на 4 грн за літр.

Куюн зазначив, що вплив тривалих відключень світла на попит важко точно оцінити, але він навряд чи перевищить 10% від загального обсягу ринку. Тож гострого дефіциту очікувати не варто. Водночас значних запасів дизелю у країні найближчий місяць не буде.

За оцінкою експерта, підстав для змін цін на бензини та скраплений газ наразі немає.

