Маск показав оновлений Semi і розкрив дату старту виробництва

Компанія Tesla показала оновлену електричну вантажівку Semi та новий завод, який готується до її масового виробництва. Підприємство розташоване поруч із Gigafactory Nevada, і, за словами Ілона Маска, серійне виробництво стартує у 2026 році.

На опублікованому відео видно величезні виробничі зали та сучасне обладнання, а також перші серійні зразки Semi.

Маск під час зустрічі з акціонерами підтвердив, що PepsiCo та інші компанії вже тестують вантажівки, але повноцінне виробництво почнеться в Неваді наступного року.

Оновлений Semi отримав змінений дизайн, який тепер більше нагадує Cybertruck, Cybercab і нову Model Y. Tesla також покращила аеродинаміку моделі, що дозволило досягти вражаючої енергоефективності — близько 1 кВт·год на 1 км шляху.

У планах компанії — випуск до 50 тисяч вантажівок на рік, що зробить Tesla одним із лідерів у сегменті електричних перевізників.

