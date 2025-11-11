Персональний лікар від ШІ: OpenAI планує запустити помічника для здоров’я Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

Компанія OpenAI, розробник популярного чат-бота ChatGPT, розглядає можливість створення споживчих продуктів для здоров’я, включаючи генеративного персонального помічника на базі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на джерела, близькі до компанії.

За даними джерел, OpenAI вивчає можливість створення власних інструментів для здоров’я споживачів. Компанія розглядає кілька можливостей, таких як створення особистого помічника зі здоров’я або агрегатора даних про здоров’я.

Незважаючи на попередні невдачі технологічних гігантів, таких як Google, Amazon та Microsoft, на цьому ринку, OpenAI прагне вийти за межі своїх основних пропозицій.

Наприклад, Google закрив свою медичну службу у 2011 році, а Amazon згорнула бізнес фітнес-трекерів Halo у 2023 році.

Як зазначається, активний розвиток OpenAI у сфері охорони здоров’я підкріплений нещодавніми стратегічними наймами. У червні компанія запросила Нейта Гросса, співзасновника мережі лікарів Doximity, на посаду керівника відділу стратегії охорони здоров’я.

У серпні команду поповнила колишня виконавча директорка Instagram Ешлі Александер, яка стала віце-президентом з питань продуктів для здоров’я.

На жовтневій конференції HLTH Нейт Гросс зазначив, що ChatGPT щотижня залучає близько 800 мільйонів активних користувачів, значна частина яких вже зараз звертається до бота за медичною інформацією чи допомогою.

Таким чином, OpenAI прагне монетизувати цей існуючий попит та перетворити його на новий напрямок бізнесу.

