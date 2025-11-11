0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електромобілю бути? Bentley розповів про нові моделі

Технології&Авто
89
Електромобілю бути? Bentley розповів про нові моделі
Електромобілю бути? Bentley розповів про нові моделі
Bentley вирішила переглянути нинішню стратегію розвитку, яка має власну назву Beyond100+. Як зазначили у компанії, зміни відображають «поточні перспективи ринку та запити клієнтів».
У компанії тепер мають намір розширити асортимент двигунів внутрішнього згоряння, а також збільшити тривалість життя моделей з гібридними установками.
Проте план з випуску першої «електрички» британської марки, як і раніше, залишається в силі. Щоправда, якщо раніше передбачалося, що наступного року така новинка вже дістанеться дилерів, то тепер на 2026-й намічена прем’єра повністю електричного SUV Bentley, а його продажі стартують 2027-го.
Читайте також
Робоча назва електромобіля — Luxury Urban SUV, вона буде створена за мотивами асиметричного концептуального крос-купе Bentley EXP 15, представленого минулого літа. При цьому габарити серійної моделі виявляться скромнішими: його довжина не перевищить 5 метрів.
Електромобілю бути? Bentley розповів про нові моделі
У Bentley опублікували тизер майбутньої «зеленої» новинки: на ньому прототип Luxury Urban SUV, що знаходиться на заводі компанії в Крю (Великобританія), прихований за досить щільним тканинним чохлом, який дає розглянути силует зі злегка похилим лінією даху і довгим капотом.
У «захованого» прототипу на фото силует спортивного кросовера, ефектний нахил лобового скла, висока «талія» і, ймовірно, традиційні зовнішні дзеркала заднього виду. Про салон майбутньої новинки інформації поки що немає.
Електромобілю бути? Bentley розповів про нові моделі
Офіційної інформації про техніку першого електромобіля Bentley наразі немає. Поки що в компанії пообіцяли лише, що планують пропонувати «найкращу в галузі» швидкість заряджання. Очікується, що власники майбутньої новинки зможуть збільшити запас ходу батареї на 100 миль (тобто на 161 км) менш ніж за 7 хвилин. Назва цього SUV виробник розсекретить пізніше.
За матеріалами:
Autogeek
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems