Електромобілю бути? Bentley розповів про нові моделі Сьогодні 01:44 — Технології&Авто

Електромобілю бути? Bentley розповів про нові моделі

Bentley вирішила переглянути нинішню стратегію розвитку, яка має власну назву Beyond100+. Як зазначили у компанії, зміни відображають «поточні перспективи ринку та запити клієнтів».

У компанії тепер мають намір розширити асортимент двигунів внутрішнього згоряння, а також збільшити тривалість життя моделей з гібридними установками.

Проте план з випуску першої «електрички» британської марки, як і раніше, залишається в силі. Щоправда, якщо раніше передбачалося, що наступного року така новинка вже дістанеться дилерів, то тепер на 2026-й намічена прем’єра повністю електричного SUV Bentley, а його продажі стартують 2027-го.

Читайте також Bentley представив унікальний Continental GTC Speed у фіолетовому кольорі (фото)

Робоча назва електромобіля — Luxury Urban SUV, вона буде створена за мотивами асиметричного концептуального крос-купе Bentley EXP 15, представленого минулого літа. При цьому габарити серійної моделі виявляться скромнішими: його довжина не перевищить 5 метрів.

У Bentley опублікували тизер майбутньої «зеленої» новинки: на ньому прототип Luxury Urban SUV, що знаходиться на заводі компанії в Крю (Великобританія), прихований за досить щільним тканинним чохлом, який дає розглянути силует зі злегка похилим лінією даху і довгим капотом.

У «захованого» прототипу на фото силует спортивного кросовера, ефектний нахил лобового скла, висока «талія» і, ймовірно, традиційні зовнішні дзеркала заднього виду. Про салон майбутньої новинки інформації поки що немає.

Офіційної інформації про техніку першого електромобіля Bentley наразі немає. Поки що в компанії пообіцяли лише, що планують пропонувати «найкращу в галузі» швидкість заряджання. Очікується, що власники майбутньої новинки зможуть збільшити запас ходу батареї на 100 миль (тобто на 161 км) менш ніж за 7 хвилин. Назва цього SUV виробник розсекретить пізніше.

Autogeek За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.