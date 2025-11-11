0 800 307 555
Медогляди водіїв варто проводити раз на п’ять років — лікар

Технології&Авто
Лікарі пропонують запровадити в Україні обов’язкові медичні огляди водіїв щонайменше раз на п’ять років. Через повномасштабну війну багато українців перебувають у стані хронічного стресу, що знижує концентрацію та уважність за кермом. Медогляди варто проводити не лише професійним водіям, а й усім, хто керує автотранспортом.
Таку думку під час круглого столу в Укрінформі, присвяченого Тижню безпеки дорожнього руху, висловив головний лікар Інституту травматології та ортопедії НАМН Роман Деркач.
«Населення України перебуває під величезним тиском. Люди не сплять уночі, вдень постійно моніторять новини, чи немає тривоги. Все це дуже посилює навантаження на центральну нервову систему, від якої залежить робота всього організму. Через це прогресують хронічні захворювання. Ми повинні розуміти, що без регулярних медичних оглядів водіїв ми не розуміємо, в якому вони стані. Тому пропозиція — на час воєнного стану зробити огляди всіх водіїв, а не лише професійних, частіше, ніж раз на 5 років», — сказав Деркач.
Він також наголосив на потребі розробити чіткі алгоритми допуску до керування транспортом після оперативних втручань.
«На сьогодні не існує чітких критеріїв, коли можна сідати за кермо після апендектомії, ендопротезування чи операцій на голові. Я особисто бачу, коли пацієнти, виходячи з мого медзакладу після операції на руці чи нозі, сідають за кермо. На сьогодні ми маємо ЕСОЗ, єдиний доступ до всіх маніпуляцій, які проводять населенню України. І це друге питання, яке також потребує обговорення і визначення, — чи має право пацієнт сідати за кермо після проведення маніпуляцій, операцій», — зазначив Деркач.
Раніше ми повідомляли, що нещодавно в Євросоюзі почали діяти нові правила для водіїв — було підвищено вікову межу для водіїв старшого віку.
  • Літні водії повинні будуть проходити обстеження кожні 5 років, щоб зберегти свої водійські права.
  • Нові правила підвищують вік, за яким може бути анульовано водійське посвідчення, з 50 до 65 років.
За матеріалами:
Укрінформ
Авто
