Mercedes-AMG залишиться без гучних моторів через нові норми шуму, www.topgear.com

Останніми роками спортивні автомобілі вже не викликають такого захоплення, як раніше. Навіть якщо сісти за кермо BMW, Porsche чи Mercedes-AMG, відчуття стали іншими: звук приглушений, емоції — менш яскраві. Усе через нові європейські норми шуму, які змусили автовиробників «вгамувати» характерне ричання своїх двигунів.

Особливо це відчутно у Mercedes — навіть найагресивніші моделі AMG тепер звучать набагато стриманіше, ніж хотілося б фанатам. Нові стандарти не лише обмежують гучність, а й враховують реальні умови руху — розгони, перемикання передач, динаміку. У результаті навіть потужні мотори вже не здатні пробудити колишній азарт.

Які моделі можуть зняти з виробництва

Нещодавно у розпорядженні журналістів опинився внутрішній документ Mercedes, у якому йдеться про припинення виробництва низки моделей AMG. Причина — посилення регламенту ООН щодо рівня шуму, який набуде чинності в липні 2026 року.

Під скорочення потраплять такі моделі, як AMG C 43 4MATIC, AMG GLC 43 4MATIC (у різних кузовах), а також AMG GLA 35 4MATIC.

Їх випуск завершиться вже у лютому 2026 року.

Винятком стане лише екстремальна AMG GLA 45 S 4MATIC+, яка поки залишиться в строю — для тих, хто готовий перейти з 306 на 421 кінську силу.

Крім того, Mercedes вирішив відмовитися і від гібридних C 63 AMG SE Performance та GLC 63 SE Performance — ці версії зникнуть із лінійки до травня 2026 року, одночасно з оновленням C-класу. Втім, це не означає кінець епохи AMG: бренд і надалі розвиватиме високопродуктивні гібриди, але їхнє звучання стане іншим. Замість справжнього «рику» вихлопу власники почують електронно згенерований звук через динаміки — штучний, проте сучасний і відповідний духу часу.

Тож прихильникам справжніх емоцій варто поспішити: епоха гучних і зухвалих AMG добігає кінця, поступаючись місцем новим технологіям і суворим екостандартам. Та філософія бренду — дарувати драйв і потужність — залишиться, хоч і в оновленому, більш «тихому» виконанні.

Ampercar

