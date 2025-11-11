Майбутній Apple iPhone отримає підекранну камеру — інсайдери Сьогодні 00:19 — Технології&Авто

Apple поступово наближається до свого найрадикальнішого редизайну за останнє десятиліття — повноекранного iPhone без жодних вирізів.

За останніми чутками, компанія планує перенести всі фронтальні компоненти, включно з камерою та системою Face ID, під дисплей. Така технологія, за прогнозами, дебютує в ювілейному iPhone 20, який вийде у 2027 році.

почнуться з iPhone 18 у 2026 році. Саме тоді, за чутками, Apple перейде на дизайн із маленьким круглим вирізом і прозорою задньою кришкою. Інсайдер Digital Chat Station повідомив, що Apple готує для моделей 2027 року фронтальну камеру, повністю інтегровану під OLED-панель. Це стане логічним продовженням змін, якіСаме тоді, за чутками, Apple перейде на дизайн із маленьким круглим вирізом і прозорою задньою кришкою.

Раніше те саме джерело заявляло, що компанія перенесе й усі елементи системи TrueDepth для Face ID під дисплей, створивши смартфон з абсолютно повноекранною фронтальною панеллю.

«Apple планує випустити фронтальну камеру під дисплеєм на своїх смартфонах у 2027 році, і, сподіваємося, пристрої Android зможуть запустити аналогічні функції приблизно в той самий час, поєднуючи 3D-розпізнавання обличчя під дисплеєм з камерою під дисплеєм», — пише Digital Chat Station.

2027 рік для Apple особливий: саме тоді виповниться 20 років з моменту, коли Стів Джобс представив перший iPhone у 2007 році. У 2017-му Apple вже відзначила 10-річчя моделлю iPhone X, тож логічно, що наступний ювілей отримає не просто новий дизайн, а й нову назву. За даними аналітиків, компанія пропустить номер «19» і представить серію iPhone 20, щоб підкреслити 20-річчя бренду. Очікується, що у 2027 році Apple випустить одразу шість моделей ювілейного покоління.

Однак не всі експерти погоджуються, що Apple зможе настільки швидко впровадити повноекранний дизайн. Засновник Display Supply Chain Consultants Росс Янг, відомий своєю точною аналітикою щодо дисплеїв, вважає, що Apple реалізує цю ідею у три етапи, а iPhone з дисплеєм повністю без вирізів з’явиться лише у 2030 році.

