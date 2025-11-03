0 800 307 555
Прибуток Apple зріс майже вдвічі

Apple відзвітувала про суттєве зростання прибутку у четвертому фінансовому кварталі 2025 року. За підсумками звіту акції компанії подорожчали до рекордних $269,2.
Деталями компанія поділилася у своєму пресрелізі.
За четвертий квартал, загальна виручка Apple зросла на 8% до $102,47 млрд проти $94,93 млрд роком раніше. Прибуток на акцію, виручка та продажі iPhone стали рекордними для четвертого фінкварталу, а дохід від сервісів — найвищим в історії компанії.

Ключові результати за напрямами:

  • iPhone +6% — $49,03 млрд;
  • Mac +13% — $8,7 млрд;
  • iPad — $6,95 млрд;
  • Сервіси (App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud) +15% — $28,75 млрд;
  • носимі пристрої та аксесуари -0,3% — $9 млрд.
Після оприлюднення звіту акції Apple на додаткових торгах зросли на 2,3%, а від початку року їхня вартість піднялася на 8,4%.
За матеріалами:
vctr.media
