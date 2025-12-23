Fitch підвищило рейтинг України після реструктуризації боргу Сьогодні 14:28 — Казна та Політика

Fitch підвищило рейтинг України після реструктуризації боргу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний кредитний рейтинг України зі стану вибіркового дефолту до рівня CCC.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення ухвалили після того, як Україна оголосила про досягнення домовленості з кредиторами щодо обміну боргових інструментів, привʼязаних до зростання економіки, на звичайні облігації.

За інформацією Міністерства фінансів, 99% власників так званих ВВП-варантів підтримали пропозицію обміну. У межах угоди інвестори обміняють майже $2,6 млрд цих цінних паперів на $3,5 млрд нових облігацій.

Оцінка нових боргових паперів

Fitch повідомило, що нові облігації отримали рейтинг на один рівень вище за суверенний рейтинг України. Це рішення агентство пояснило посиленими кредитними захисними механізмами, закладеними в умовах випуску нових паперів.

Аналітики Fitch зазначили, що підвищення рейтингу відображає оцінку агентства щодо нормалізації відносин України з переважною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів після завершення обміну боргових зобовʼязань.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україна повідомила про успішне завершення ключового етапу реструктуризації державних деривативів, прив’язаних до ВВП. Власники ВВП-варантів загальним обсягом 2,6 млрд дол. США підтримали обмін цих інструментів на звичайні боргові цінні папери та проголосували за ухвалення відповідної надзвичайної резолюції.

Йдеться про повне виведення з обігу ВВП-варантів, випущених у 2015 році під час попередньої реструктуризації боргу після анексії Криму та вторгнення росії на Донбас. Уряд називає це важливим кроком до зміцнення боргової стійкості та підвищення прогнозованості бюджету.

