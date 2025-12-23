Ринок праці стає все більш конкурентним: підсумки року — аналітика Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Україна продовжує жити та працювати в умовах повномасштабної війни, а бізнес — перебудовуватися під безпрецедентні виклики, якість управлінських рішень набуває вирішального значення.

Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua. Ми вибрали основне.

Дослідження показало, що багато компаній наразі переживають трансформацію бізнес-моделей, переходять до більш гнучких форматів роботи, інвестують у розвиток управлінських компетенцій та культури продуктивності.

Опитування охопило всі ключові сектори економіки України. Найактивніше долучилися компанії з галузі медицини та фармацевтики (12%), транспорту й логістики (9%), роздрібної нехарчової та харчової торгівлі (8% та 7%), виробництва (7%), консалтингу та аудиту (7%).

У 2025 році українські роботодавці продовжили демонструвати високу адаптивність та стійкість в умовах воєнної економіки.

91% компаній заявили, що працюють у повному обсязі, тоді як у 2024 році таких було 86%. Ще 8% бізнесів продовжують роботу, але не повернулися до довоєнного рівня діяльності.

Отже цифри підтвердили думку експертів, що бізнес-процеси стабілізувалися, але нерівномірно за галузями.

У 2025 році третина компаній (33%) відчули зростання доходів, тоді як рік тому цей показник був нижчим — 28%. Утримали рівень доходу 28% організацій, що також має позитивні зміни порівняно з попереднім періодом (22% у 2024 році).

Що змінилось

Протягом кількох останніх років бізнес сигналізував про стрімке погіршення ситуації з кадрами: дефіцит фахівців спостерігався у всіх категоріях — від лінійного персоналу до висококваліфікованих спеціалістів та керівників.

Раніше чікувалося, що у 2025 році ця тенденція лише посилиться. Аналіз результатів цьогорічного опитування показав, що минулорічний прогноз справдився.

Дефіцит кадрів є одним з найважливіших викликів у переважній більшості компаній. Зокрема, дефіцит кадрів більшість роботодавців вважають одним з основних викликів у рекрутингу:

відчувають нестачу кандидатів робочих професій 37% компаній,

кадровий голод на усі категорії працівників — 58%.

Які категорії

Серед категорій працівників, нестача яких відчувається частіше — робітничі та технічні спеціалісти, менеджери з продажу, вузькопрофільні спеціалісти зі знанням англійської, працівники торгівлі, керівники середньої та вищої ланок.

Відчуваючи посилення конкуренції за таланти, компанії все частіше зосереджуються на стійкості бізнес-процесів та розвитку бренда роботодавця, аби утримувати та залучати талановитих працівників.

Приклад

«Ринок праці стає все більш конкурентним — запити кандидатів зростають, а роботодавці стають дедалі креативнішими в тому, що пропонують шукачам. Та попри це, перевагу отримують ті, хто може закривати потреби людей комплексно: від стабільного доходу до програм турботи», — каже Анастасія Громова, директорка департаменту стратегії та методології управління персоналом МХП.

Подолання хронічної втоми працівників

У 2025 році був суттєвий запит на психологічну підтримку, програми збереження ресурсів працівників та менеджменту стресу.

Частка компаній, що мають програми турботи про ментальне здоров’я працівників, збільшилася за останній рік на 3%

у 2024 році про наявність повноцінних well-being програм говорили 37% роботодавців,

цьогоріч — 40%,

на 5% збільшилася кількість компаній, що планують впровадження таких заходів найближчим часом.

На фоні зростаючого рівню хронічної втоми працівників ініціативи роботодавців щодо підтримки та турботи про ментальне здоров’я своїх команд вбачаються недостатніми. Отже, тренд підтверджується — well-being піднімається в пріоритетах HR-стратегій, але повного охоплення ринку ще немає.

Як утримати працівників

У 2025 році утримання персоналу стало критично важливим елементом стабільності бізнесу. На це безпосередньо впливають кілька факторів, зокрема, дефіцит робочої сили, виклики, пов’язані з мобілізацією.

Додатково ускладнює ситуацію відтік молодих спеціалістів до 22 років за кордон. У таких умовах конкуренція за збереження наявних команд стає не менш важливою, ніж найм нових кадрів. Збереження команд у повному обсязі є найбільшим пріоритетом для українського бізнесу. Про це говорить 65% роботодавців.

Висновки

Минулорічний прогноз повністю справдився. У 2025 році утримання працівників та робота над їх залученістю залишаються одними найважливіших завдань для бізнесу.

На перший план виходять якість корпоративної культури, ефективність менеджменту та здатність компанії забезпечити людям відчуття стабільності, підтримки й цінності в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, потреба в фахівцях для Сил оборони зростає щороку. Разом із військовими центрами комплектування окремі платформи для пошуку роботи почали публікувати вакансії для підрозділів — це дає змогу оцінити, як змінюється попит на спеціалістів та активність кандидатів.

У грудні 2023 року на платформі було опубліковано перші вакансії для підрозділів Сил оборони — тоді було розміщено 821 пропозицію від 146 підрозділів. У листопаді 2025 року їхня кількість досягла 10 535, що майже у 13 разів більше, ніж на старті. Вакансії охоплюють як бойові, так і небойові посади. Найбільше оголошень припадає на такі категорії (одна вакансія може входити в кілька категорій).

