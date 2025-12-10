Робота у війську: як змінилася кількість вакансій і хто на них відгукується Сьогодні 19:48

Робота у війську: як змінилася кількість вакансій і хто на них відгукується

Після початку повномасштабної війни потреба в фахівцях для Сил оборони зростає щороку. Разом із військовими центрами комплектування окремі платформи для пошуку роботи почали публікувати вакансії для підрозділів — це дає змогу оцінити, як змінюється попит на спеціалістів та активність кандидатів.

Як зросла кількість вакансій

майже у 13 разів більше, ніж на старті. За даними Work.ua , у грудні 2023 року на платформі було опубліковано перші вакансії для підрозділів Сил оборони — тоді було розміщено 821 пропозицію від 146 підрозділів. У листопаді 2025 року їхня кількість досягла 10 535, що

У яких категоріях найбільше вакансій Сил оборони

Вакансії охоплюють як бойові, так і небойові посади. Найбільше оголошень припадає на такі категорії (одна вакансія може входити в кілька категорій):

6 545 — охорона та безпека;

1 732 — телекомунікації та зв’язок;

1 438 — транспорт і автобізнес;

1 210 — робітничі спеціальності та виробництво;

1 132 — медицина;

645 — адміністрація та керівні посади середньої ланки;

491 — IT та комп’ютерні спеціальності.

Хто відгукується на військові вакансії

Активність кандидатів змінилася протягом двох років. Якщо на початку кількість відгуків була на рівні цивільного ринку, то з появою додаткових каналів рекрутингу кількість відгуків поступово зменшилася.

У листопаді 2025 року кандидати подали 9 138 відгуків на військові вакансії. Для порівняння: у листопаді 2024 року їх було 11 518.

Стать кандидатів

54% — чоловіки;

46% — жінки.

Вікові групи

Найактивніше відгукуються:

35−44 роки — 30%;

25−34 роки — 25%;

45−54 роки — 21%.

вісім разів збільшилася кількість вакансій із можливістю бронювання. Найбільше таких пропозицій припадає на робітничі професії, які мають ключове значення для роботи окремих секторів економіки. Раніше ми повідомляли , що за 2025 рік в Україні уНайбільше таких пропозицій припадає на робітничі професії, які мають ключове значення для роботи окремих секторів економіки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.