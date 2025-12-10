0 800 307 555
Робота у війську: як змінилася кількість вакансій і хто на них відгукується

Робота у війську: як змінилася кількість вакансій і хто на них відгукується
Робота у війську: як змінилася кількість вакансій і хто на них відгукується
Після початку повномасштабної війни потреба в фахівцях для Сил оборони зростає щороку. Разом із військовими центрами комплектування окремі платформи для пошуку роботи почали публікувати вакансії для підрозділів — це дає змогу оцінити, як змінюється попит на спеціалістів та активність кандидатів.

Як зросла кількість вакансій

За даними Work.ua, у грудні 2023 року на платформі було опубліковано перші вакансії для підрозділів Сил оборони — тоді було розміщено 821 пропозицію від 146 підрозділів. У листопаді 2025 року їхня кількість досягла 10 535, що майже у 13 разів більше, ніж на старті.

У яких категоріях найбільше вакансій Сил оборони

Вакансії охоплюють як бойові, так і небойові посади. Найбільше оголошень припадає на такі категорії (одна вакансія може входити в кілька категорій):
  • 6 545 — охорона та безпека;
  • 1 732 — телекомунікації та зв’язок;
  • 1 438 — транспорт і автобізнес;
  • 1 210 — робітничі спеціальності та виробництво;
  • 1 132 — медицина;
  • 645 — адміністрація та керівні посади середньої ланки;
  • 491 — IT та комп’ютерні спеціальності.

Хто відгукується на військові вакансії

Активність кандидатів змінилася протягом двох років. Якщо на початку кількість відгуків була на рівні цивільного ринку, то з появою додаткових каналів рекрутингу кількість відгуків поступово зменшилася.
У листопаді 2025 року кандидати подали 9 138 відгуків на військові вакансії. Для порівняння: у листопаді 2024 року їх було 11 518.

Стать кандидатів

  • 54% — чоловіки;
  • 46% — жінки.

Вікові групи

Найактивніше відгукуються:
  • 35−44 роки — 30%;
  • 25−34 роки — 25%;
  • 45−54 роки — 21%.
Раніше ми повідомляли, що за 2025 рік в Україні у вісім разів збільшилася кількість вакансій із можливістю бронювання. Найбільше таких пропозицій припадає на робітничі професії, які мають ключове значення для роботи окремих секторів економіки.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Військова службаВійськовозобов'язанийВійськовослужбовець
Payment systems