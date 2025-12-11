Як отримати недоотриману пенсію померлого пенсіонера — пояснення Сьогодні 19:38 — Особисті фінанси

Українці дедалі частіше стикаються із заборгованістю по пенсіях. У деяких випадках ці кошти так і не встигають виплатити за життя, а їхнє отримання спадкоємцями виявляється складною процедурою.

Про те, як можна оформити недоотриману пенсію після смерті пенсіонера, розповідаємо далі.

Процедура оформлення виплати

Спадкоємці можуть звернутися до Пенсійного фонду із заявою на отримання заборгованої пенсії. На сайті фонду є детальні інструкції, як це зробити, тому там можна ознайомитися з повним переліком необхідних дій.

Заяву на отримання пенсії померлого пенсіонера можна подати як очно, звернувшись до органів ПФУ, так і онлайн, через вебпортал електронних послуг Фонду.

Правові підстави для отримання недоотриманої пенсії

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що сума пенсії, яка належала пенсіонерові й залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується членам його сім’ї — по місяць смерті включно. Це стосується і тих коштів, які не були виплачені за рішенням суду.

Заяву необхідно подати до органу ПФУ, де померлий перебував на обліку як одержувач пенсії протягом шести місяців від дати смерті. Для мешканців окупованих територій за виплатою звертатися необхідно за місцем останнього отримання пенсії такою особою.

До заяви необхідно додати свідоцтво про смерть державного зразка, отримане на підконтрольній Україні території, та надати дійсну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на заявника.

Коли пенсійні виплати не передаються у спадок

Не всі пенсійні виплати можна отримати у порядку спадкування. У випадку, якщо йдеться про пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», то тут стаття 61 говорить, що «Суми пенсії, що підлягали виплаті пенсіонерові з-поміж військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом та членів їхніх сімей, і залишилися недоодержаними у зв’язку з його смертю, не включаються до складу спадщини й виплачуються тим членам його сім’ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника».

Однак ця ж стаття вказує, що їх можуть отримати «батьки й дружина (чоловік), а також члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника».

За цими виплатами також необхідно звертатися до ПФУ у загальному порядку не пізніше шести місяців від дня смерті пенсіонера.

Судова практика

Як свідчить практика, для того, щоб отримати заборговану померлому пенсіонеру пенсію, швидше за все доведеться знову звертатися до суду вже його спадкоємцям, або особам, які мають право на цю виплату. Судова практика тут також позитивна, але це — час і гроші. І так — все знову по колу.

