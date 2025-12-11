В США офіційно запрацювала програма «Золота картка Трампа» за внесок у $1 млн Сьогодні 13:04 — Світ

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно запустила програму «Золота картка Трампа», яка пропонує іноземцям можливість пришвидшеного отримання дозволу на проживання в США за значний фінансовий внесок — 1 мільйон доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Як працює програма

На сайті Trumpcard.gov розміщена форма для подання заявки. Охочі можуть сплатити $15 тис. Міністерству внутрішньої безпеки США за прискорену обробку документів.

Після проходження перевірки заявники мають зробити внесок у розмірі $1 млн. На сайті це називають «внеском» або «подарунком». Після цього вони можуть отримати візу, яка за функціоналом схожа на Грін-картку і надає право жити та працювати у США.

Президент Трамп заявив, що цей документ є «фактично Грін-картою, але набагато кращий» і забезпечує «сильніший шлях для життя в країні».

Як пише The Independent, йдеться саме про легальне проживання, а не автоматичне отримання громадянства.

Програма поширюється на категорії EB-1 та EB-2. Це заявники з «надзвичайними» або «видатними» здібностями, а також фахівці з науковими ступенями або доведеною «винятковою» кваліфікацією. Проте сам внесок у $1 млн автоматично зараховує заявника до категорії «осіб з винятковими бізнес-здібностями», навіть якщо ці кошти походять від сім’ї або позики.

Оплату також можна здійснити у криптовалюті.

Також передбачена й корпоративна версія картки. Вона дає компаніям можливість пришвидшеного отримання віз для працівників за внесок $2 млн за кожного кандидата.

Крім того, компанії мають сплачувати щорічний внесок $20 тис. та 5% від суми при переведенні цієї візи на іншу особу.

Уряд анонсував також Platinum Card за $5 млн. Вона дозволить перебувати у США до 270 днів без оподаткування доходів за межами країни.

Попит і очікування уряду

Міністр торгівлі Говард Латнік повідомив, що на етапі попередньої реєстрації програмою вже зацікавилися 10 тис. людей. Він очікує, що з часом кількість заявників зростатиме, а доходи для бюджету сягнуть мільярдів доларів.

За словами Латніка, Золота картка має привабити до США людей, які можуть посилити економіку. Програма має стати фінансовим інструментом для залучення заможних іноземців.

