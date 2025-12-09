0 800 307 555
Автопром Німеччини переживає рекордне скорочення робочих місць

Світ
Німецька промисловість продовжує переживати глибокі структурні зміни, які суттєво впливають на зайнятість. Однак найбільш дошкульного удару зазнала автомобільна промисловість.
Як повідомляє startbase.com з посиланням на останні дані Федерального статистичного відомства Німеччини (Destatis), кількість працівників впала до найнижчого рівня з 2011 року.
Станом на кінець третього кварталу 2025 року в автомобільному секторі працювало приблизно на 48 700 осіб менше, ніж роком раніше. Це відповідає падінню на 6,3%, що є найрізкішим зниженням серед основних промислових галузей країни.
Загальна кількість працівників в автопромі скоротилася до 721 400 осіб — це найнижчий показник з другого кварталу 2011 року, хоча галузь все ще залишається другою за величиною в Німеччині після машинобудування.
Скорочення було нерівномірним усередині самої автомобільної галузі. Хоча виробники автомобілів та двигунів зафіксували зменшення штату на 3,8% (до 446 800 осіб), ситуація у постачальників виглядає значно гірше:
  • виробництво кузовів, надбудов і причепів: -4,0% (до 39 200 працівників);
  • виробництво деталей та аксесуарів для автомобілів: -11,1% (до 235 400 працівників).
До статистики не були включені інші суміжні галузі, такі як виробники шин та компанії з відновлення протекторів. Саме тому експерти застерігають: реальний вплив на сектор може бути ще масштабнішим.
Поточна динаміка свідчить про глибоку трансформацію автомобільної промисловості Німеччини. Особливо вразливими виявились компанії-постачальники, які стикаються з різким зменшенням замовлень і персоналу. Ця тенденція є індикатором довготривалих змін у структурі європейської автомобільної індустрії.
За матеріалами:
Телеканал 24
