Половина співзасновників xAI звільнилися менш ніж за три роки після запуску компанії
Останні звільнення в компанії xAI Ілона Маска свідчать про те, що рівно половина початкового складу засновників — шестеро з дванадцяти осіб — офіційно припинили роботу в проєкті.
Про це повідомляє TechCrunch.
На початку тижня про свій вихід оголосили Юхуай (Тоні) Ву та Джиммі Ба.
Юхуай Ву, який очолював напрям логічного висновку (reasoning), повідомив у мережі X про початок «нового розділу» своєї кар’єри.
Слідом за ним Джиммі Ба, відповідальний за дослідження та безпеку, також підтвердив відставку, подякувавши Маску за можливість бути частиною стартапу з моменту його заснування.
У серпні 2025 року компанію також залишив інженер російського походження Ігор Бабушкін, який керував інженерними групами. Бабушкін пішов з xAI, щоб заснувати власний венчурний фонд Babuschkin Ventures із фокусом на ШІ-стартапи.

Хто ще покинув компанію

Серед інших, хто раніше покинув команду засновників, — Кайл Косіч (зараз працює в OpenAI), Крістіан Сегеді та Грег Янг, який обґрунтував своє рішення станом здоров’я.
Масовий вихід фахівців аналітики також пов’язують із поєднанням надвисокого темпу роботи, внутрішніх політичних суперечок і репутаційних криз навколо флагманського продукту. Зокрема, останній скандал із чатботом Grok, пов’язаний із безперешкодною генерацією дипфейків, призвів до юридичних наслідків і розслідувань з боку регуляторів.
