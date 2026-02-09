Чехія планує більш ніж утричі скоротити гуманітарну допомогу іншим державам Сьогодні 09:13 — Світ

Міністерство закордонних справ Чехії планує більш ніж утричі скоротити видатки на гуманітарну допомогу іншим країнам.

Про це повідомляє видання ČT24.

Зміна підходу до фінансування гуманітарних проєктів

Попередній уряд на чолі з Петром Фіалою виділяв на гуманітарні проєкти близько 165 млн чеських крон (6,8 млн євро). Натомість чинний Кабінет Міністрів під керівництвом Андрея Бабіша пропонує зменшити ці витрати до 50 млн крон (2 млн євро).

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка пояснив таке рішення необхідністю економії бюджетних коштів.

Читайте також Втома Чехії від українських біженців зростає на тлі економічних проблем — опитування

Чехія використовувала ці кошти для фінансування гуманітарних ініціатив в інших країнах, наприклад, експлуатації гелікоптерів для ліквідації пожеж в Іспанії або допомогу сектору Гази.

Допомога також надходила Україні — на ці кошти чеський уряд закупив генератори для критичних потреб українських міст.

Реакція опозиції

Скорочення гуманітарних витрат розкритикували в опозиції. Ексміністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав це «помстою людству». За словами політика, у разі гуманітарних катастроф глава МЗС повинен швидко ухвалювати рішення щодо термінової допомоги, а не чекати виділення коштів від всього уряду.

Як зазначив Ліпавський, ці витрати також використовувалися на проєкти в Україні, зокрема щодо відновлення шкіл або житла для внутрішньо переміщених осіб. Поки не ясно, чи ці ініціативи будуть продовжені.

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.