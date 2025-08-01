Втома Чехії від українських біженців зростає на тлі економічних проблем — опитування Сьогодні 18:24

Втома Чехії від українських біженців зростає на тлі економічних проблем — опитування

У Чехії 58% опитаних вважають, що країна прийняла забагато біженців.

Про це йдется в новому опитуванні агентства STEM.

Але підтримка їхнього подальшого перебування залишається стабільною:

52% підтримують надання українцям притулку,

31% вважають це корисним.

«Якщо економічна ситуація погіршиться, співіснування з українцями може значно ускладнитися», — сказав аналітик STEM Іржі Таборський, зазначивши, що опір імміграції тісно пов’язаний з економічними проблемами.

Опитування також показало, що 40% чехів кажуть, що вони терплять українців, але втомилися від їхньої присутності.

Серед респондентів 60% помилково вважали, що українці беруть від держави більше грошей, ніж віддають.

Чехія наразі приймає близько 373 700 українців з тимчасовим захистом, що є третім за величиною показником у ЄС після Німеччини та Польщі.

Однак на душу населення Чехія посідає перше місце з 34,3 біженцями на 1000 осіб порівняно із середнім показником по ЄС у 9,5.

українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги. Принагідно нагадаємо , що у Чехії

Так в 2023 році українські біженці в Чехії заплатили податки, сума яких є більшою, ніж обсяг соціальної допомоги.

Як відомо, у країні працюють приблизно 60% переселенців з України віком від 18 до 65 років. Про це заявив міністр праці Чехії Маріан Юречка під час прес-конференції після зустрічі із депутатом німецького парламенту Зеппом Мюллером.

«2023 року сума, яку вони заплатять у вигляді податків, буде вищою, ніж та, яку держава витратить на їхню підтримку», — додав Маріан Юречка.

Довідка Finance.ua:

Міністерство внутрішніх справ Чехії планує змінити правила тимчасового захисту для українців, зокрема для військових, які повертатимуться з фронту. Новоприбулі ветерани більше не зможуть претендувати на тимчасовий захист.

Починаючи з нового навчального року, система підтримки українських дітей у чеських школах зазнає суттєвих змін. Як пише Seznam Zprávy, Міністерство освіти Чеської Республіки вирішило скасувати фінансування, яке дозволяло закладам освіти забезпечувати україномовних асистентів, купувати навчальні матеріали та ефективно інтегрувати дітей, які прибули внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У Чехії почали надсилати листи українцям з попередженням, що дані про їхні рахунки передадуть до Спеціалізованого фінансового управління. Банківські установи зобов’язані звітувати про рахунки іноземців за Законом про міжнародну співпрацю в податковому адмініструванні (№ 105/2016 Sb.).

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