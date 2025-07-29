Чехія скасовує підтримку для українських дітей у школах — Finance.ua

Чехія скасовує підтримку для українських дітей у школах Сьогодні 07:02 — Світ

Чехія скасовує підтримку для українських дітей у школах

Починаючи з нового навчального року, система підтримки українських дітей у чеських школах зазнає суттєвих змін. Як пише Seznam Zprávy , Міністерство освіти Чеської Республіки вирішило скасувати фінансування, яке дозволяло закладам освіти забезпечувати україномовних асистентів, купувати навчальні матеріали та ефективно інтегрувати дітей, які прибули внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Як працювала система підтримки у школах Чехії

Протягом останніх трьох навчальних років чеські школи з великою кількістю українських учнів отримували цільові дотації. Ці кошти були спрямовані на фінансування україномовних асистентів, які допомагали учням адаптуватися до чеської освітньої системи, виконували функції перекладачів, працювали з батьками та були важливою ланкою між вчителями й українськими сім’ями.

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Тільки в першій половині 2025 року 193 навчальні заклади отримали 89 мільйонів крон на цю програму. Це були ті школи, де щонайменше 10% учнів мали статус тимчасового захисту в Чехії.

Чому програму скасували

У відповідь на запит журналістів Seznam Zprávy Міністерство освіти Чехії підтвердило: програма не буде продовжена у 2025−2026 навчальному році. Причина — обмеження бюджету та перерозподіл коштів у бік загального фінансування непедагогічного персоналу.

Водночас школи з українськими учнями з вересня можуть розраховувати лише на базову мовну підготовку, яку фінансуватимуть з регіональних резервів. Проте експерти наголошують: мовна підтримка не компенсує втрату україномовних асистентів.

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Як пояснила Мартіна Шкрдлантова, представниця некомерційної організації META, це була дуже ефективна модель — вона допомагала всім: дітям, учителям, батькам і самим школам.

Проблеми на місцях: що кажуть директори шкіл

Для шкіл скасування підтримки стало справжнім викликом. Наприклад, у початковій школі Vrchlického в місті Ліберець навчаються 100 українських дітей. Директор Павел Цоуфал повідомив, що змушений був звільнити п’ятьох асистентів 30 червня. Із вересня школа залишиться без жодної підтримки для українських учнів, багато з яких не володіють чеською мовою навіть на базовому рівні.

«Це для нас величезне ускладнення. Не маю уявлення, як ми впораємось із вересня», — каже директор.

Аналогічна ситуація в школі імені Богуміла Грабала в Празі 8. Проте її керівник Матєй Рашовський вирішив не відмовлятися від асистентів — він направив на це частину коштів, призначених для покращення якості навчального процесу. Таким чином школа зберегла україномовних спеціалістів як частину педагогічної команди.

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