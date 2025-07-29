Чехія скасовує підтримку для українських дітей у школах — Finance.ua

Чехія скасовує підтримку для українських дітей у школах
Починаючи з нового навчального року, система підтримки українських дітей у чеських школах зазнає суттєвих змін. Як пише Seznam Zprávy, Міністерство освіти Чеської Республіки вирішило скасувати фінансування, яке дозволяло закладам освіти забезпечувати україномовних асистентів, купувати навчальні матеріали та ефективно інтегрувати дітей, які прибули внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Як працювала система підтримки у школах Чехії
Протягом останніх трьох навчальних років чеські школи з великою кількістю українських учнів отримували цільові дотації. Ці кошти були спрямовані на фінансування україномовних асистентів, які допомагали учням адаптуватися до чеської освітньої системи, виконували функції перекладачів, працювали з батьками та були важливою ланкою між вчителями й українськими сім’ями.
Тільки в першій половині 2025 року 193 навчальні заклади отримали 89 мільйонів крон на цю програму. Це були ті школи, де щонайменше 10% учнів мали статус тимчасового захисту в Чехії.
Чому програму скасували
У відповідь на запит журналістів Seznam Zprávy Міністерство освіти Чехії підтвердило: програма не буде продовжена у 2025−2026 навчальному році. Причина — обмеження бюджету та перерозподіл коштів у бік загального фінансування непедагогічного персоналу.
Водночас школи з українськими учнями з вересня можуть розраховувати лише на базову мовну підготовку, яку фінансуватимуть з регіональних резервів. Проте експерти наголошують: мовна підтримка не компенсує втрату україномовних асистентів.
Як пояснила Мартіна Шкрдлантова, представниця некомерційної організації META, це була дуже ефективна модель — вона допомагала всім: дітям, учителям, батькам і самим школам.
Проблеми на місцях: що кажуть директори шкіл
Для шкіл скасування підтримки стало справжнім викликом. Наприклад, у початковій школі Vrchlického в місті Ліберець навчаються 100 українських дітей. Директор Павел Цоуфал повідомив, що змушений був звільнити п’ятьох асистентів 30 червня. Із вересня школа залишиться без жодної підтримки для українських учнів, багато з яких не володіють чеською мовою навіть на базовому рівні.
«Це для нас величезне ускладнення. Не маю уявлення, як ми впораємось із вересня», — каже директор.
Аналогічна ситуація в школі імені Богуміла Грабала в Празі 8. Проте її керівник Матєй Рашовський вирішив не відмовлятися від асистентів — він направив на це частину коштів, призначених для покращення якості навчального процесу. Таким чином школа зберегла україномовних спеціалістів як частину педагогічної команди.
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