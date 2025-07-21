Що треба знати про роботу у Чехії: умови та права працівників — Finance.ua

Що треба знати про роботу у Чехії: умови та права працівників
У Чехії діє спрощена система працевлаштування для українців. Проте працівникам важливо знати умови контрактів, за якими вони працюють, свої права та порядок звільнення.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
У Чехії існує три основних типи трудових договорів (práce smlouva), які укладаються між працівником і роботодавцем:
- Рracovní smlouva — основний трудовий договір з повним соціальним захистом і правами працівника.
- Dohoda o provedení práce (DPP) — договір про виконання певної роботи, короткостроковий, з обмеженням доходу (до 10 тисяч крон на місяць без сплати соціальних внесків).
- Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) — договір про роботу з більшим обсягом годин, ніж DPP, але з певними обмеженнями.
Основні умови та права за трудовим договором (pracovní smlouva)
- Договір має бути укладений у письмовій формі та містити чіткі умови: посаду, зарплату, робочий час, місце роботи, тривалість договору (строковий або безстроковий).
- Випробувальний термін зазвичай до 3 місяців (до 6 місяців для керівників).
- Мінімальна місячна зарплата у 2025 році — 20 800 крон, погодинна — 124 крони.
- Гарантований трудовий стаж та внески у пенсійну систему.
- Працівник має право на оплачувану відпустку (мінімум 4 тижні на рік).
Зміни до Трудового кодексу з 2025 року передбачають більшу гнучкість у плануванні робочого часу, можливість роботи від 14 років на сезонних роботах, а також нові правила щодо звільнення (термін звільнення починає діяти з моменту вручення повідомлення). Роботодавець зобов’язаний вести облік усіх договорів DPP і повідомляти про них Чеське управління соціального забезпечення (ČSSZ).
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) — договір про трудову діяльність
Він підписується, якщо обсяг роботи не перевищує 20 годин на тиждень.
Особливості:
- Працівник має обмежені соціальні гарантії.
- У разі досягнення певного рівня доходу сплачуються внески до соцфондів.
- Підходить для студентів, пенсіонерів, тимчасових працівників.
Dohoda o provedení práce (DPP) — договір про виконання роботи
Дуже гнучкий варіант — за цим договором можна працювати не більше 300 годин на рік у одного роботодавця.
Переваги:
- Мінімальні податки.
- Підходить для тимчасових робіт чи підробітків.
Але немає оплачуваної відпустки та лікарняних, а також обмежені права під час звільнення. Також важливо: від 1 січня 2025 року доходи за DPP понад 10 тисяч крон на місяць підлягають сплаті соціальних внесків. Раніше цей поріг був 4 500 крон, але зміни скасували.
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Що обов’язково має бути вказано у трудовому договорі
- Розмір зарплати (брутто/нетто).
- Робочий графік (повний/неповний).
- Випробувальний термін (зазвичай до 3 місяців).
- Обов’язки, місце роботи, умови звільнення.
- Рівень оподаткування та внесків (пенсійне, медичне страхування, податок на доходи).
Важливі нюанси для українців
- Українці, які мають тимчасовий захист (vízum dočasné ochrany), мають право працювати без спеціального дозволу.
- Роботодавець зобов’язаний укласти письмовий договір до першого дня роботи.
- Виплати за відпустку чи звільнення можливі лише в разі офіційного працевлаштування — тому «робота без контракту» завжди ризикована.
- Якщо працівника звільняють, він має право стати на облік у службі зайнятості та отримати допомогу по безробіттю.
Детальніше про умови роботи за кордоном читайте у статті за посиланням.
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