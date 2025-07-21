Що треба знати про роботу у Чехії: умови та права працівників — Finance.ua

Що треба знати про роботу у Чехії: умови та права працівників Сьогодні 14:07 — Особисті фінанси

Що треба знати про роботу у Чехії: умови та права працівників

У Чехії діє спрощена система працевлаштування для українців. Проте працівникам важливо знати умови контрактів, за якими вони працюють, свої права та порядок звільнення.

У Чехії існує три основних типи трудових договорів (práce smlouva), які укладаються між працівником і роботодавцем:

Рracovní smlouva — основний трудовий договір з повним соціальним захистом і правами працівника. Dohoda o provedení práce (DPP) — договір про виконання певної роботи, короткостроковий, з обмеженням доходу (до 10 тисяч крон на місяць без сплати соціальних внесків). Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) — договір про роботу з більшим обсягом годин, ніж DPP, але з певними обмеженнями.

Основні умови та права за трудовим договором (pracovní smlouva)

Договір має бути укладений у письмовій формі та містити чіткі умови: посаду, зарплату, робочий час, місце роботи, тривалість договору (строковий або безстроковий). Випробувальний термін зазвичай до 3 місяців (до 6 місяців для керівників). Мінімальна місячна зарплата у 2025 році — 20 800 крон, погодинна — 124 крони. Гарантований трудовий стаж та внески у пенсійну систему. Працівник має право на оплачувану відпустку (мінімум 4 тижні на рік).

Зміни до Трудового кодексу з 2025 року передбачають більшу гнучкість у плануванні робочого часу, можливість роботи від 14 років на сезонних роботах, а також нові правила щодо звільнення (термін звільнення починає діяти з моменту вручення повідомлення). Роботодавець зобов’язаний вести облік усіх договорів DPP і повідомляти про них Чеське управління соціального забезпечення (ČSSZ).

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Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) — договір про трудову діяльність

Він підписується, якщо обсяг роботи не перевищує 20 годин на тиждень.

Особливості:

Працівник має обмежені соціальні гарантії. У разі досягнення певного рівня доходу сплачуються внески до соцфондів. Підходить для студентів, пенсіонерів, тимчасових працівників.

Dohoda o provedení práce (DPP) — договір про виконання роботи

Дуже гнучкий варіант — за цим договором можна працювати не більше 300 годин на рік у одного роботодавця.

Переваги:

Мінімальні податки. Підходить для тимчасових робіт чи підробітків.

Але немає оплачуваної відпустки та лікарняних, а також обмежені права під час звільнення. Також важливо: від 1 січня 2025 року доходи за DPP понад 10 тисяч крон на місяць підлягають сплаті соціальних внесків. Раніше цей поріг був 4 500 крон, але зміни скасували.

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Що обов’язково має бути вказано у трудовому договорі

Розмір зарплати (брутто/нетто). Робочий графік (повний/неповний). Випробувальний термін (зазвичай до 3 місяців). Обов’язки, місце роботи, умови звільнення. Рівень оподаткування та внесків (пенсійне, медичне страхування, податок на доходи).

Важливі нюанси для українців

Українці, які мають тимчасовий захист (vízum dočasné ochrany), мають право працювати без спеціального дозволу. Роботодавець зобов’язаний укласти письмовий договір до першого дня роботи. Виплати за відпустку чи звільнення можливі лише в разі офіційного працевлаштування — тому «робота без контракту» завжди ризикована. Якщо працівника звільняють, він має право стати на облік у службі зайнятості та отримати допомогу по безробіттю.

Детальніше про умови роботи за кордоном читайте у статті за посиланням.

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