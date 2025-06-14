Підлітки в Чехії зможуть легально працевлаштуватися: які умови — Finance.ua
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Підлітки в Чехії зможуть легально працевлаштуватися: які умови

Світ
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Підлітки в Чехії зможуть легально працевлаштуватися: які умови
Підлітки в Чехії зможуть легально працевлаштуватися: які умови
Чеська Республіка відкриває ринок праці для 14-літніх, котрі відтепер зможуть легально працевлаштуватися, однак, лише під час канікул та за низки суворих умов.
Про це пише PolskieRadio.

Які умови

Зокрема, необхідна згода батьків і проходження медичного огляду.
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За інформацією празького кореспондента Польського радіо Войцєха Стобби, «обмеження також стосуються робочого часу, який не може перевищувати семи годин на день і тридцяти п’яти на тиждень».

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Нічні зміни та понаднормова робота не допускаються. Мінімальна погодинна заробітна плата брутто така ж, як і для дорослих — трохи менше 22 злотих на годину.
Перелік можливих вакансій містить пропозиції від роботи в громадському харчуванні, збору фруктів, допомоги в офісі та доставки посилок до ролі аніматора у літньому таборі.
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Ще одна з важливих умов: робота не повинна негативно впливати на здоров’я і розвиток підлітків.
Нові правила покликані зменшити тіньову економіку та захистити підлітків від нечесних роботодавців.
Окрім того, такий підхід має полегшити молодим людям перший контакт з ринком праці.
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