Який рівень фінансової грамотності мають українські підлітки — дослідження НБУ — Finance.ua
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Який рівень фінансової грамотності мають українські підлітки — дослідження НБУ

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Який рівень фінансової грамотності мають українські підлітки — дослідження НБУ
Який рівень фінансової грамотності мають українські підлітки — дослідження НБУ
Національний банк в партнерстві з громадською організацією Junior Achievement Ukraine вперше в Україні провів дослідження рівня фінансової грамотності серед школярів 10 класів.
Про це повідомила пресслужба регулятора.

Який рівень фінансової грамотності у українських підлітків

Дослідження показало, що середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання з фінансової грамотності серед підлітків — 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання.
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Такий результат свідчить про початковий рівень фінансової грамотності українських підлітків.
Найкращі результати показали учні з:
  • Дніпропетровської області (57,4%);
  • Івано-Франківської (53,7%) області;
  • міста Києва (50,4%).
Найнижчі результати в таких областях:
  • Кіровоградській (37,4%);
  • Миколаївській (39,7%);
  • Чернівецькій (41,4%).

Гендерний та територіальний розподіл

Дівчата мають дещо кращі результати (47,4%), порівняно з хлопцями (45,6%).
Показники міських та сільських школярів становлять 48% і 40% відповідно.
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Низький рівень фінансової грамотності особливо характерний для підлітків із родин із низьким соціально-економічним статусом.
100% правильні відповіді на всі запитання-кейси, що були представлені в опитуванні, не надав жоден підліток.
Дослідження свідчить, що фінансова грамотність підлітків зростає завдяки:
  • досвіду використання фінансових продуктів, зокрема планування витрат, ведення бюджету, заощадження, досягнення фінансових цілей;
  • спілкуванню з батьками на тему грошей;
  • самостійному підвищенню фінансової грамотності через книжки та Інтернет.
Зазначається, що понад три чверті (77,6%) опитаних підлітків вважають, що у школах потрібно запровадити предмет з фінансової грамотності.
За матеріалами:
Finance.ua
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