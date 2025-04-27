Який рівень фінансової грамотності мають українські підлітки — дослідження НБУ
Національний банк в партнерстві з громадською організацією Junior Achievement Ukraine вперше в Україні провів дослідження рівня фінансової грамотності серед школярів 10 класів.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Який рівень фінансової грамотності у українських підлітків
Дослідження показало, що середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання з фінансової грамотності серед підлітків — 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання.
Такий результат свідчить про початковий рівень фінансової грамотності українських підлітків.
Найкращі результати показали учні з:
- Дніпропетровської області (57,4%);
- Івано-Франківської (53,7%) області;
- міста Києва (50,4%).
Найнижчі результати в таких областях:
- Кіровоградській (37,4%);
- Миколаївській (39,7%);
- Чернівецькій (41,4%).
Гендерний та територіальний розподіл
Дівчата мають дещо кращі результати (47,4%), порівняно з хлопцями (45,6%).
Показники міських та сільських школярів становлять 48% і 40% відповідно.
Низький рівень фінансової грамотності особливо характерний для підлітків із родин із низьким соціально-економічним статусом.
100% правильні відповіді на всі запитання-кейси, що були представлені в опитуванні, не надав жоден підліток.
Дослідження свідчить, що фінансова грамотність підлітків зростає завдяки:
- досвіду використання фінансових продуктів, зокрема планування витрат, ведення бюджету, заощадження, досягнення фінансових цілей;
- спілкуванню з батьками на тему грошей;
- самостійному підвищенню фінансової грамотності через книжки та Інтернет.
Зазначається, що понад три чверті (77,6%) опитаних підлітків вважають, що у школах потрібно запровадити предмет з фінансової грамотності.
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