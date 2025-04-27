Який рівень фінансової грамотності мають українські підлітки — дослідження НБУ Сьогодні 12:05

Який рівень фінансової грамотності мають українські підлітки — дослідження НБУ

Національний банк в партнерстві з громадською організацією Junior Achievement Ukraine вперше в Україні провів дослідження рівня фінансової грамотності серед школярів 10 класів.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Який рівень фінансової грамотності у українських підлітків

Дослідження показало, що середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання з фінансової грамотності серед підлітків — 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання.

Такий результат свідчить про початковий рівень фінансової грамотності українських підлітків.

Найкращі результати показали учні з:

Дніпропетровської області (57,4%);

Івано-Франківської (53,7%) області;

міста Києва (50,4%).

Найнижчі результати в таких областях:

Кіровоградській (37,4%);

Миколаївській (39,7%);

Чернівецькій (41,4%).

Гендерний та територіальний розподіл

Дівчата мають дещо кращі результати (47,4%), порівняно з хлопцями (45,6%).

Показники міських та сільських школярів становлять 48% і 40% відповідно.

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Низький рівень фінансової грамотності особливо характерний для підлітків із родин із низьким соціально-економічним статусом.

100% правильні відповіді на всі запитання-кейси, що були представлені в опитуванні, не надав жоден підліток.

Дослідження свідчить, що фінансова грамотність підлітків зростає завдяки:

досвіду використання фінансових продуктів, зокрема планування витрат, ведення бюджету, заощадження, досягнення фінансових цілей;

спілкуванню з батьками на тему грошей;

самостійному підвищенню фінансової грамотності через книжки та Інтернет.

Зазначається, що понад три чверті (77,6%) опитаних підлітків вважають, що у школах потрібно запровадити предмет з фінансової грамотності.

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