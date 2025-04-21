Робота для підлітків у Польщі: умови працевлаштування, зарплата — Finance.ua
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Робота для підлітків у Польщі: умови працевлаштування, зарплата

Особисті фінанси
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Робота для підлітків у Польщі: умови працевлаштування, зарплата
Робота для підлітків у Польщі: умови працевлаштування, зарплата
Згідно з польським законодавством, неповнолітнім працівником у Польщі вважається особа, вік якої перебуває в межах від 15 до 18 років. Навіть якщо дитина закінчила у Польщі 8 класів, але не досягла 15-річного віку, у більшості випадків у працевлаштуванні їй буде відмовлено.
Про це пише Ukrainian in Poland.
Працевлаштування неповнолітнього в Польщі до 18 років можливе лише у таких випадках:
  1. Вік дитини не менше 15 років або наявність дозволу від інспектора праці.
  2. Підліток закінчив щонайменше 8 класів школи.
  3. У неповнолітнього кандидата є медична довідка з підтвердженням того, що робота не становитиме загрози для його здоров’я.
  4. Дитина має письмову згоду на її працевлаштування від батьків.
У вільний від навчання час підлітки можуть займатися легкою працею, яка не становитиме жодної загрози їхньому життю, здоров’ю та nbпсихоемоційному стану. До легких робіт можна віднести збирання ягід, фруктів, а ось діяльність, пов’язана з підняттям вантажів та інших важких предметів, суворо заборонена.
Якщо дитина планує працювати під час канікул, то на роботу вона може витрачати не більше 35 годин на тиждень і не більше 7 годин на день.
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Встановлених нормативів слід дотримуватися щодо часу відпочинку між змінами та вихідними днями протягом тижня. Якщо молодий працівник не навчається у школі, то його робочий день має формуватися так:
  • до 16 років — не більше 6 годин на день;
  • після 16 років — не більше 8 годин;
  • при роботі понад 4,5 години на день надається додатковий 30-хвилинний відпочинок.
Якщо неповнолітній ще навчається у школі, то його графік роботи не повинен перевищувати 12 годин на тиждень:
  • у день, коли є шкільні заняття — не більше 2 годин;
  • під час канікул — не більше 7 годин на день (до 16 років — 6 годин) або 35 годин на тиждень.

Типи договорів (Umowa o pracę vs Umowa zlecenia)

Коли ви знаходите роботу, ваші відносини з роботодавцем мають бути оформлені письмово у вигляді договору. Для підлітків найчастіше зустрічаються два типи:
1. Трудовий договір (Umowa o pracę):
  • регулюється Трудовим кодексом Польщі (Kodeks Pracy);
  • надає найбільший захист працівникові;
  • дає право на: оплачувану відпустку (urlop wypoczynkowy), оплачуваний лікарняний (zwolnienie lekarskie, L4);
  • чітко визначені норми робочого часу;
  • встановлений період попередження про звільнення (okres wypowiedzenia);
  • з цього договору завжди сплачуються внески на соціальне страхування (ZUS).
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2. Договір доручення (Umowa zlecenia):
  • це цивільно-правовий договір, регулюється Цивільним кодексом (Kodeks Cywilny);
  • часто пропонується для тимчасової, сезонної роботи або підробітку, зокрема підліткам та студентам;
  • гнучкість, але менше гарантій: не гарантує оплачувану відпустку чи лікарняний (хоча це можна прописати у договорі додатково);
  • якщо особа навчається і їй менше 26 років, з umowa zlecenia зазвичай не сплачуються внески ZUS, що може означати більшу суму «на руки» при тій самій зарплаті «брутто», але не дає соціального захисту (наприклад, оплати лікарняного);
  • норми робочого часу для неповнолітніх (не більше 7 годин на день на канікулах, не більше 2 годин у навчальний день тощо) повинні дотримуватися роботодавцем незалежно від типу договору.

Скільки можна заробити

Якщо говорити про розмір заробітку, то тут все залежить від ступеня завантаженості та типу обраної роботи:
  • стажування може дозволити підлітку заробити від 2 000 до 3 500 злотих, і на додаток до цього здобути додатковий досвід;
  • робота офіціантом у кафе чи ресторані може принести дохід від 3 000 до 4500 злотих, до яких часто приємним бонусом йдуть чайові.
  • кухарі та помічники кухарів можуть отримувати зарплату від 3 000 до 4 000 злотих, залежно від кваліфікації.
Для більшості підробітків (особливо за договором umowa zlecenie) оплата погодинна. У 2025 році мінімальна погодинна ставка становить 30,5 злотих брутто.
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Говорячи про зарплати (наприклад, 4000 злотих або 30 злотих на годину), часто мають на увазі суму «брутто» (gross) — тобто до вирахування податків та внесків. Сума, яку ви отримуєте на руки, називається «нетто» (net).
Однак для молодих людей у ​​Польщі є чудова новина — податкова пільга «Zerowy PIT dla młodych» (Нульовий ПДФО для молодих).
  • Що це? Звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб (PIT) для осіб віком до 26 років.
  • Кого стосується? Поширюється на доходи, отримані за umowa o pracę та umowa zlecenia.
  • Ліміт доходу: пільга діє, доки ваш річний дохід не перевищить 85 528 злотих брутто (актуальний ліміт на даний момент, він може змінюватися в майбутньому). Для більшості підлітків, що підробляють, доходи будуть значно нижчими за цей поріг.
  • Що це означає на практиці? З вашої зарплати «брутто» не утримуватиметься податок на доходи (PIT). Якщо ви студент до 26 років на umowa zlecenia, з якої не сплачуються і внески ZUS, ваша зарплата «нетто» буде практично дорівнювати «брутто». Якщо ж внески ZUS сплачуються (наприклад, при umowa o pracę), то з «брутто» віднімуть лише їх, але не податок PIT. У будь-якому випадку, завдяки «Zerowy PIT» ваша зарплата «на руки» буде суттєво вищою, ніж у працівників старше 26 років з таким самим «брутто».
За матеріалами:
Finance.ua
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