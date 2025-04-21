Робота для підлітків у Польщі: умови працевлаштування, зарплата — Finance.ua

Робота для підлітків у Польщі: умови працевлаштування, зарплата Сьогодні 19:05 — Особисті фінанси

Робота для підлітків у Польщі: умови працевлаштування, зарплата

Згідно з польським законодавством, неповнолітнім працівником у Польщі вважається особа, вік якої перебуває в межах від 15 до 18 років. Навіть якщо дитина закінчила у Польщі 8 класів, але не досягла 15-річного віку, у більшості випадків у працевлаштуванні їй буде відмовлено.

Про це пише Ukrainian in Poland.

Працевлаштування неповнолітнього в Польщі до 18 років можливе лише у таких випадках:

Вік дитини не менше 15 років або наявність дозволу від інспектора праці. Підліток закінчив щонайменше 8 класів школи. У неповнолітнього кандидата є медична довідка з підтвердженням того, що робота не становитиме загрози для його здоров’я. Дитина має письмову згоду на її працевлаштування від батьків.

У вільний від навчання час підлітки можуть займатися легкою працею, яка не становитиме жодної загрози їхньому життю, здоров’ю та nbпсихоемоційному стану. До легких робіт можна віднести збирання ягід, фруктів, а ось діяльність, пов’язана з підняттям вантажів та інших важких предметів, суворо заборонена.

Якщо дитина планує працювати під час канікул, то на роботу вона може витрачати не більше 35 годин на тиждень і не більше 7 годин на день.

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Встановлених нормативів слід дотримуватися щодо часу відпочинку між змінами та вихідними днями протягом тижня. Якщо молодий працівник не навчається у школі, то його робочий день має формуватися так:

до 16 років — не більше 6 годин на день;

після 16 років — не більше 8 годин;

при роботі понад 4,5 години на день надається додатковий 30-хвилинний відпочинок.

Якщо неповнолітній ще навчається у школі, то його графік роботи не повинен перевищувати 12 годин на тиждень:

у день, коли є шкільні заняття — не більше 2 годин;

під час канікул — не більше 7 годин на день (до 16 років — 6 годин) або 35 годин на тиждень.

Типи договорів (Umowa o pracę vs Umowa zlecenia)

Коли ви знаходите роботу, ваші відносини з роботодавцем мають бути оформлені письмово у вигляді договору. Для підлітків найчастіше зустрічаються два типи:

1. Трудовий договір (Umowa o pracę):

регулюється Трудовим кодексом Польщі (Kodeks Pracy);

надає найбільший захист працівникові;

дає право на: оплачувану відпустку (urlop wypoczynkowy), оплачуваний лікарняний (zwolnienie lekarskie, L4);

чітко визначені норми робочого часу;

встановлений період попередження про звільнення (okres wypowiedzenia);

з цього договору завжди сплачуються внески на соціальне страхування (ZUS).

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2. Договір доручення (Umowa zlecenia):

це цивільно-правовий договір, регулюється Цивільним кодексом (Kodeks Cywilny);

часто пропонується для тимчасової, сезонної роботи або підробітку, зокрема підліткам та студентам;



гнучкість, але менше гарантій: не гарантує оплачувану відпустку чи лікарняний (хоча це можна прописати у договорі додатково);



якщо особа навчається і їй менше 26 років, з umowa zlecenia зазвичай не сплачуються внески ZUS, що може означати більшу суму «на руки» при тій самій зарплаті «брутто», але не дає соціального захисту (наприклад, оплати лікарняного);



норми робочого часу для неповнолітніх (не більше 7 годин на день на канікулах, не більше 2 годин у навчальний день тощо) повинні дотримуватися роботодавцем незалежно від типу договору.



Скільки можна заробити

Якщо говорити про розмір заробітку, то тут все залежить від ступеня завантаженості та типу обраної роботи:

стажування може дозволити підлітку заробити від 2 000 до 3 500 злотих, і на додаток до цього здобути додатковий досвід;

робота офіціантом у кафе чи ресторані може принести дохід від 3 000 до 4500 злотих, до яких часто приємним бонусом йдуть чайові.

кухарі та помічники кухарів можуть отримувати зарплату від 3 000 до 4 000 злотих, залежно від кваліфікації.

Для більшості підробітків (особливо за договором umowa zlecenie) оплата погодинна. У 2025 році мінімальна погодинна ставка становить 30,5 злотих брутто.

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Говорячи про зарплати (наприклад, 4000 злотих або 30 злотих на годину), часто мають на увазі суму «брутто» (gross) — тобто до вирахування податків та внесків. Сума, яку ви отримуєте на руки, називається «нетто» (net).

Однак для молодих людей у ​​Польщі є чудова новина — податкова пільга «Zerowy PIT dla młodych» (Нульовий ПДФО для молодих).

Що це? Звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб (PIT) для осіб віком до 26 років.

Звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб (PIT) для осіб віком до 26 років. Кого стосується? Поширюється на доходи, отримані за umowa o pracę та umowa zlecenia.

Поширюється на доходи, отримані за umowa o pracę та umowa zlecenia. Ліміт доходу: пільга діє, доки ваш річний дохід не перевищить 85 528 злотих брутто (актуальний ліміт на даний момент, він може змінюватися в майбутньому). Для більшості підлітків, що підробляють, доходи будуть значно нижчими за цей поріг.

пільга діє, доки ваш річний дохід не перевищить 85 528 злотих брутто (актуальний ліміт на даний момент, він може змінюватися в майбутньому). Для більшості підлітків, що підробляють, доходи будуть значно нижчими за цей поріг. Що це означає на практиці? З вашої зарплати «брутто» не утримуватиметься податок на доходи (PIT). Якщо ви студент до 26 років на umowa zlecenia, з якої не сплачуються і внески ZUS, ваша зарплата «нетто» буде практично дорівнювати «брутто». Якщо ж внески ZUS сплачуються (наприклад, при umowa o pracę), то з «брутто» віднімуть лише їх, але не податок PIT. У будь-якому випадку, завдяки «Zerowy PIT» ваша зарплата «на руки» буде суттєво вищою, ніж у працівників старше 26 років з таким самим «брутто».

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