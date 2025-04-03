Скільки заробляють українці у Польщі: результати опитування — Finance.ua

Скільки заробляють українці у Польщі: результати опитування Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українці у Польщі: результати опитування

Згідно з останнім дослідженням Польського барометру ринку праці, на 15% зменшилася кількість підприємців, які дають роботу українцям. Натомість стрімко зростає кількість працівників з білорусі та країн Азії.

Про це пише inpoland.net.pl

Як показують результати останнього опитування, лише 28% роботодавців заявляють, що працевлаштовують українців (рік тому таких було 43%). Найбільше українських працівників працюють на великих підприємствах (46%), у середніх компаніях цей показник становить 32%, а в малих компаніях 6%.

За даними ZUS, до повномасштабної війни в Україні українці становили 74% від усіх іноземних працівників у Польщі, а на кінець листопада 2024 року — вже 66% від загальної кількості. За минулий рік кількість застрахованих іноземців зросла на 64,5 тисячі, з них українців — на 13,4 тисячі осіб. Найбільший приріст зафіксовано серед білорусів — на 21,3 тисячі.

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До слова, в останньому дослідженні Польського барометру ринку праці 21% роботодавців заявили про готовність працевлаштовувати працівників не з України. Після українців польські роботодавці цікавляться працівниками з білорусі, але також зростає інтерес до робітників з Азії, переважно з Індії, Непалу, Філіппін і Бангладеш.

Де працюють українці у Польщі

Згідно з опитуванням Personnel Service, найбільше українці працюють на посадах, які не вимагають високої кваліфікації. Натомість на 18% зросла частка українців, що обіймають посади середньої ланки і зараз становить 40%, високі посади — 9%.

Скільки заробляють

Щодо заробітків громадян України, то більшість із них заробляє трохи більше мінімальної заробітної плати (30,50 злотих брутто).

41% українців отримує винагороду в діапазоні від 30,5 до 34,9 злотих брутто на годину.

А кожен п’ятий роботодавець (20%) платить українцям від 35 злотих до 39,9 злотих брутто за годину.

Лише 7% компаній пропонують зарплату понад 40 злотих брутто за годину.

Довідка Finance.ua:

безробітні у Польщі, які зареєстровані у Міському центрі зайнятості, можуть отримати фінансування на відкриття власного бізнесу в 2025 році. Ця можливість доступна також й для українців. Як отримати таку підтримку — розповіли тут;

польські фахівці зазначають, що уповільнення зростання заробітної плати та падіння зайнятості є двома факторами, що сприяють подальшому зниженню показника добробуту у Польщі. Нажаль, ця негативна тенденція існуватиме протягом тривалого часу.

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