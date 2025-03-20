Безробітні у Польщі можуть отримати гроші на власний бізнес — Finance.ua

Безробітні у Польщі можуть отримати гроші на власний бізнес Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Безробітні у Польщі можуть отримати гроші на власний бізнес

Безробітні у Польщі, які зареєстровані у Міському центрі зайнятості, можуть отримати фінансування на відкриття власного бізнесу в 2025 році. Ця можливість доступна також й для українців.

Видання UAinKrakow.pl розповіло, як отримати підтримку, які витрати покриває грант та які документи треба підготувати.

Перш за все — кошти виділяють у рамках конкурсів, про які оголошують майже щомісяця на сторінках служб зайнятості.

Щоб відкрити справу, учасники повинні мати відповідну освіту, кваліфікацію чи досвід роботи. Чим більшій кількості критеріїв ви відповідаєте, тим більше шансів на перемогу в конкурсі.

У центрах зайнятості потенційним заявникам рекомендують пройти курси або хоча б пів року пропрацювати на посаді, яка була б дотична до спеціалізації майбутнього бізнесу. До прикладу, якщо ви плануєте відкривати кафе, але не маєте відповідної освіти, то можете набратися досвіду, працюючи барменом чи офіціантом.

Максимальна сума допомоги для безробітного, щоб розпочати власну справу становить 42 тисячі злотих.

Невдовзі в Кракові розпочнеться новий конкурс на дофінансування. Подача документів триватиме з 23 до 28 березня 2025 року. Більше про актуальний конкурс тут

Кошти від центру зайнятості можна витратити на:

юридичну допомогу, консультації та поради;

техніку та обладнання;

програмне забезпечення, сайт та рекламні матеріали (банери, вивіски, флаєри);

матеріали для виробництва;

придбання автомобіля;

обладнання або пристрої, безпосередньо пов’язані з веденням господарської діяльності (меблі, дрібна побутова техніка).

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Міський центр зайнятості залишає за собою право обмежувати обсяги запланованих витрат.

Натомість грант не поширюється на наступні види господарської діяльності:

вантажні та пасажирські перевезення;

видобуток корисних копалин;

придбання акцій чи компаній;

будівництво чи ремонт приміщень;

розведення та купівля тварин;

торгівля брухтом;

онлайн-торгівля засобами харчування та дієтичними добавками;

медична допомога (якщо ви не маєте спеціальної освіти);

послуги з перманентного макіяжу та лазерної епіляції (якщо ви не маєте відповідної освіти);

послуги з нанесення та видалення татуювань (якщо ви не маєте відповідної освіти);

переробка та збут сільськогосподарської продукції;

рибальство та аквакультура;

автомобільний вантажний транспорт;

купівля землі та нерухомості;

виплата заробітної плати та внесків на соціальне страхування;

діяльність гральних салонів;

діяльність за межами Польщі;

внутрішні, міжнародні та пасажирські перевезення.

Вимоги до кандидатів

Заявку можуть подавати як громадяни Польщі, так і іноземці. Однак вони повинні виконувати наступні критерії:

бути зареєстрованимияк безробітні в Міському центрі зайнятості в Кракові;

мати «Індивідуальний план діяльності» (Indywidualny Plan Działania) — документ, складений у Міському центрі зайнятості, який окреслює спосіб професійної активізації заявника;

не мати відхилених пропозицій роботи з біржі праці у 2023−2024 роках без поважних причин;

мати освіту, кваліфікацію чи досвід роботи у тій сфері бізнесу, у якій хочете працювати.

Необхідні документи

Перелік документів:

Копії документів, що підтверджують:

освіту (атестат, диплом, додатки);

кваліфікацію (сертифікати про закінчення курсів, ліцензії);

досвід роботи (свідоцтва праці, трудові договори, контракти, довідки від роботодавця);

наявність права на власність чи оренду приміщення, де здійснюватиметься підприємницька діяльність (попередній договір позики, оренди чи право власності);

зобов’язання щодо відкриття бізнесу (попередні договори із суб’єктами господарювання та фізичними особами).

Всі копії документів мають бути польською мовою або засвідчені присяжним перекладачем.

Як можна подати заяву на фінансування

Заяву разом з додатками можна подати двома варіантами на вибір:

особисто — у Міському центрі зайнятості, ul. Wąwozowa 34, каб. 119 (Dziennik Podawczy) або до поштової скриньки перед входом до центру зайнятості з написом Dziennik Podawczy;

поштою (кур'єром) — на адресу Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31−72 Kraków.

Додаткову інформацію про проєкт можна дізнатися з його умов або за телефонами 12 68 68 235 та 12 68 68 285.

Як дізнатися про результати конкурсу

Відповідь на заявку буде надано в письмовій формі протягом 30 днів з дня подання. Якщо заяву розглянуть позитивно, учасників повідомляють про наступні етапи процедури письмово або телефоном.

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