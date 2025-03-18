Скільки заробляє середній клас у Польщі — дослідження Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

Скільки заробляє середній клас у Польщі — дослідження

Розмір заробітної плати — один із факторів, що визначає, чи належить особа до середнього класу. Скільки треба заробляти у Польщі, щоб відносити себе до цієї групи?

Середній клас зазвичай визначається на основі заробітку, хоча це не є ідеальним критерієм. Важко чітко вказати, хто належить до середнього класу, оскільки сама концепція визначення знаходиться на межі соціологічних та економічних чинників, пише inpoland.net.pl

Польський економічний інститут визначає середній клас на основі індикатора EHDI (еквівалований дохід домогосподарства), який обчислюється діленням доходу в домогосподарстві на кількість людей.

У 2019 році Польський інститут економіки для розрахунку запропонував брати медіанну зарплату. Тогочасні дослідження PIE показали, що розмір доходу середнього класу знаходиться в діапазоні від 67% до 200% середнього заробітку на одну особу в домогосподарстві. За версією Організації економічного співробітництва та розвитку, дохід середнього класу становить від 75% до 200% медіанної зарплати на одну особу в домогосподарстві.

За даними GUS, у липні 2024 року медіанна зарплата у Польщі склала 6 641 злотих. Тобто до середнього класу належать ті родини, в яких дохід на одного члена домогосподарства становить від 4449 до 13 282 злотих (PIE) або від 4980 до 13 282 злотих (OECD).

Згідно із розміром доходу, до середнього класу належить 54% населення. Однак результати опитування CBOS показують, що до середнього класу себе зараховують 77% поляків.

Довідка Finance.ua:

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Зайнятість громадян України в польських компаніях явно знижується. Зараз 28% роботодавців заявляють, що в їхніх колективах працюють українці, тоді як рік тому таких було 43%.

Якщо подивитися на пропоновані зарплати, то значна частина українців заробляє трохи вище мінімальної заробітної плати — 41% отримують 30,5−34,9 злотих ($7,91 — $9,05) брутто за годину роботи.

Кожен п’ятий роботодавець платить від 35 до 39,9 злотих ($9,08 — $10,35) брутто за годину роботи, і тільки 7% компаній платять понад 40 злотих ($10,38) брутто за годину.

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