Працевлаштування іноземців у Польщі: Сенат ухвалив поправки про зміни — Finance.ua

Працевлаштування іноземців у Польщі: Сенат ухвалив поправки про зміни Сьогодні 19:16 — Особисті фінанси

Працевлаштування іноземців у Польщі: Сенат ухвалив поправки про зміни

Резонансний законопроєкт про умови працевлаштування іноземців схвалив Сенат. Сенатори ухвалили дві важливі поправки, які стосуються іноземних працівників.

Про це пише inpoland.net.pl

За закон про умови доручення роботи іноземцям з поправками проголосували 56 сенаторів, проти були 29, ніхто не утримався.

Що зміниться

Сенат ухвалив дві важливі поправки:

перша — агенції праці зможуть працевлаштовувати іноземців не лише за умовою о праце, а також і за цивільно-правовими договорами;

згідно з другою поправки, до заяви про дозвіл на роботу потрібно додавати інформацію про судимість іноземця.

Законопроєкт, підготовлений Міністерством сім’ї, праці та соціальної політики, покликаний обмежити зловживання роботодавців, спростити процедури, зменшити кількість нерозглянутих справ у відомствах та забезпечити повну електронізацію розгляду справ. Нові правила мають підвищити роль державних служб зайнятості у процесі видачі дозволів на роботу іноземцям.

Серед іншого законопроєкт запроваджує можливість старості визначати перелік професій і видів робіт, на які не видаватимуться дозволи на роботу іноземцям в даній місцевості. Також буде скасовано так званий аналіз ринку праці, коли перед тим, як працевлаштувати іноземця, потрібно перевірити, чи немає місцевого працівника, який може зайняти цю вакансію.

Крім того, при повітових управліннях праці будуть створені пункти для іноземців. Проєкт також запроваджує обов’язкові підстави для відмови у видачі дозволу на роботу, якщо компанія роботодавця була створена або діє переважно з метою полегшення в’їзду громадян третіх країн.

Воєвода відмовить іноземцю у видачі дозволу на роботу, якщо фірма фактично не веде ніякої господарської діяльності, а отримує прибуток лише від платного сприяння оформленню документів для осіб з-за кордону, які легалізують перебування та роботу в Польщі та країнах Шенгенської зони.

Також буде повністю електронізовано процедуру видачі дозволів на працевлаштування іноземців — від подачі заяви до отримання рішення з цих питань.

Нагадаємо, за даними GUS, на кінець вересня 2024 року в Польщі працювало 1 млн 52,7 тисячі іноземців. Це менше 7% від загальної кількості працівників у Польщі. Наразі в країні працюють громадяни понад 150 країн. Найбільшою групою серед них є українці — 707,9 тисяч осіб (67,2% від усіх іноземних робітників).

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