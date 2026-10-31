В яких країнах ЄС рекордно низька народжуваність

У 2024 році загальний коефіцієнт народжуваності в ЄС становив 1,34 живонароджених на одну жінку, що є найнижчим рівнем, зафіксованим з початку відстеження даних у 2001 році.

2,10, коливаючись від 1,34 до 1,57, пише Протягом останніх 20 років коефіцієнт народжуваності постійно залишався нижчим за природний коефіцієнт відтворенняколиваючись від 1,34 до 1,57, пише ec.europa.eu

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З 1165 регіонів ЄС у 439 регіонах (37,7%) загальний коефіцієнт народжуваності був нижчим за середній показник по ЄС у 2024 році, у 714 регіонах (61,3%) — вищим за середній показник по ЄС, а у 12 регіонах він відповідав середньому по ЄС.

Де наймеший показник в ЄС

Показники щонайменше 1,75 новонароджених на одну жінку спостерігалися у 14 регіонах Болгарії та Франції, 6 регіонах Німеччини, 3 регіонах Словенії, 2 регіонах Угорщини, Нідерландів та Румунії, а також в окремих регіонах Ірландії, Греції, Хорватії та Словаччини.

Натомість, загальний рівень народжуваності був особливо низьким в Іспанії (особливо на північному заході та в деяких острівних регіонах) та в більшій частині Італії (зокрема, на Сардинії).

Найнижчі показники, нижче 1,00 живонароджених на жінку, спостерігалися в 16 іспанських регіонах, 7 польських регіонах, 5 італійських регіонах, 3 грецьких регіонах та 2 регіонах Німеччини та Литви.

ЄС Румунія є найдешевшою країною для продуктів харчування, ціни на 33,3% нижчі за середній показник по ЄС. Продукти харчування дешевші у країнах Східної Європи та Балкан, включаючи кандидатів на вступ до ЄС. Наприклад, індекс становить 59,8 у Північній Македонії, 67,9 у Боснії та Герцеговині та 68,8 у Сербії. Раніше ми писали , щовЄС Румунія є найдешевшою країною для продуктів харчування, ціни на 33,3% нижчі за середній показник по ЄС. Продукти харчування дешевші у країнах Східної Європи та Балкан, включаючи кандидатів на вступ до ЄС. Наприклад, індекс становить 59,8 у Північній Македонії, 67,9 у Боснії та Герцеговині та 68,8 у Сербії.