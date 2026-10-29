ПриватБанк запровадив автоматичний розрахунок податків для ФОПів

ПриватБанк автоматизував для фізичних осіб — підприємців розрахунок податків, формування та подання декларацій. Система також нагадує про строки бюджетних платежів і автоматично оновлює реквізити рахунків для сплати податків.

Про це розповів керівник департаменту мікробізнесу ПриватБанку Антон Переяславець під час круглого столу «Фінансового клубу».

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ПриватБанк автоматизував податкову звітність ФОПів

За словами Переяславця, автоматизація має спростити ведення бізнесу, особливо для підприємців-початківців, яким доводиться самостійно розраховувати податки та готувати звітність.

«У нас є інтеграція з податковою, яка дозволяє клієнту фактично автоматично розрахувати свої податки, заповнити декларацію і подати її», — зазначив Переяславець.

При цьому підприємець може самостійно скоригувати розрахунок, якщо, наприклад, має обороти в інших банках, інформації про які немає в системі ПриватБанку.

Банк нагадуватиме про строки сплати податків

Окремо банк автоматизував контроль за бюджетними платежами. Система нагадує ФОПу про наближення строків сплати податків, а завдяки інтеграції з податковою автоматично оновлює реквізити рахунків, на які потрібно перераховувати кошти.

«У нас налаштований календар платежів, який дає можливість клієнтам своєчасно реагувати на періоди, коли потрібно здійснювати бюджетні платежі. Система сама про це нагадує клієнту», — зазначив Переяславець.

За його словами, банк також інтегрує «Приват24 для бізнесу» з бухгалтерськими системами. «І вже з бухгалтерських систем ініціювати платежі без необхідності реєструватися в самій системі», — додав він.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що ПриватБанк запустив відкритий банкінг у Приват24 та для ФОП у вебверсії «Приват24 для бізнесу». Як підключити рахунок іншого банку в Приват24: