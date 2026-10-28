Рада ухвалила зміни до управління Фондом гарантування вкладів

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 15269 про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо корпоративного управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Метою законопроєкту є підвищення рівня корпоративного управління у Фонді шляхом удосконалення складу та діяльності органів управління Фонду, уточнення вимог до їх членів, посилення ролі внутрішнього аудиту, удосконалення звітності й процедур добору керівництва Фонду.

Що передбачає законопроєкт

Документ передбачає низку змін у системі управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема: