0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада ухвалила зміни до управління Фондом гарантування вкладів

Казна та Політика
178
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Фонд гарантування вкладів
Фонд гарантування вкладів
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 15269 про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо корпоративного управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.
Метою законопроєкту є підвищення рівня корпоративного управління у Фонді шляхом удосконалення складу та діяльності органів управління Фонду, уточнення вимог до їх членів, посилення ролі внутрішнього аудиту, удосконалення звітності й процедур добору керівництва Фонду.

Що передбачає законопроєкт

Документ передбачає низку змін у системі управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема:
  • уточнення положень щодо підзвітності та звітності Фонду;
  • оновлення складу адміністративної ради Фонду та порядку її формування;
  • посилення вимог до членів адміністративної ради;
  • уточнення порядку роботи адміністративної ради та розширення її повноважень;
  • законодавче закріплення аудиторського комітету адміністративної ради Фонду;
  • уточнення вимог до членів виконавчої дирекції та повноважень цього органу;
  • удосконалення процедури добору директора-розпорядника Фонду;
  • уточнення вимог до директора-розпорядника та механізму забезпечення безперервності управління;
  • уточнення повноважень директора-розпорядника щодо призначення і звільнення заступників, а також включення працівника Фонду до складу виконавчої дирекції;
  • оновлення законодавчого регулювання внутрішнього аудиту у Фонді;
  • посилення відкритості інформації про процедури виведення банків з ринку.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗаконопроєктиЗакониФГВФО
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems