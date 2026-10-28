Рада ухвалила зміни до управління Фондом гарантування вкладів
Що передбачає законопроєкт
- уточнення положень щодо підзвітності та звітності Фонду;
- оновлення складу адміністративної ради Фонду та порядку її формування;
- посилення вимог до членів адміністративної ради;
- уточнення порядку роботи адміністративної ради та розширення її повноважень;
- законодавче закріплення аудиторського комітету адміністративної ради Фонду;
- уточнення вимог до членів виконавчої дирекції та повноважень цього органу;
- удосконалення процедури добору директора-розпорядника Фонду;
- уточнення вимог до директора-розпорядника та механізму забезпечення безперервності управління;
- уточнення повноважень директора-розпорядника щодо призначення і звільнення заступників, а також включення працівника Фонду до складу виконавчої дирекції;
- оновлення законодавчого регулювання внутрішнього аудиту у Фонді;
- посилення відкритості інформації про процедури виведення банків з ринку.
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