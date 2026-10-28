Державний борг України перевищив 9,5 трлн грн: структура заборгованості

За підсумками дев’яти місяців 2026 року структура боргового портфеля залишається переважно пільговою: близько 66,4% боргу припадає на фінансування від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав. Водночас частка гарантованого державою боргу продовжує скорочуватися й станом на 30 вересня 2026 року становила 2,63%. Середньозважена вартість державного боргу становила 4,44%, а середньозважений строк до погашення — 12,87 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Державний борг у вересні 2026 року

Станом на 30 вересня 2026 року загальна сума державного боргу та гарантованого державою боргу України становила 9 538,35 млрд грн (187,29 млрд євро або 212,61 млрд дол. США), зокрема:

державний зовнішній борг — 7 291,21 млрд грн (76,44%), або 143,17 млрд євро (162,52 млрд дол. США);

державний внутрішній борг — 1 995,93 млрд грн (20,93%), або 39,19 млрд євро (44,49 млрд дол. США);

гарантований державою борг — 251,20 млрд грн (2,63%), або 4,93 млрд євро (5,60 млрд дол. США), у тому числі:

— гарантований зовнішній борг — 190,68 млрд грн (2,00%), або 3,74 млрд євро (4,25 млрд дол. США);

— гарантований внутрішній борг — 60,52 млрд грн (0,63%), або 1,19 млрд євро (1,35 млрд дол. США).

Як змінився борг порівняно із серпнем

Порівняно з показниками на кінець серпня 2026 року обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу скоротився на 64,68 млрд грн (на 0,67%) та на 2,94 млрд дол. США, водночас у євровому еквіваленті зріс на 2,19 млрд євро. Зменшення загального обсягу боргу у вересні відбулося переважно за рахунок скорочення державного зовнішнього боргу на 50,50 млрд грн.

Державний внутрішній борг зменшився на 7,43 млрд грн, а гарантований державою — на 6,75 млрд грн.

У структурі окремих боргових зобов’язань заборгованість за державними позиками від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) збільшилася на 42,48 млрд грн, тоді як за державними позиками від Міжнародного валютного фонду (МВФ), віднесеними до категорії позик МФО, скоротилася на 7,49 млрд грн.

Водночас портфель ОВДП випуску 2026 року зріс на 29,56 млрд грн. На загальну динаміку боргу також впливали зміни залишків за іншими борговими зобов’язаннями та курсова переоцінка валютного боргу.

Як змінився борг від початку року

Порівняно з початком року державний борг та гарантований державою борг зріс на 495,67 млрд грн у гривневому еквіваленті та на 5,92 млрд євро, тоді як у доларовому еквіваленті скоротився на 0,72 млрд дол. США.

Основний приріст у гривневому вираженні припав на державний зовнішній борг, який збільшився на 492,43 млрд грн. Динаміка боргу відображає залучення зовнішнього фінансування, погашенняборгових зобов’язань, а також вплив валютних коливань на їхню оцінку у гривневому еквіваленті.

Гарантований державою борг скоротився

Гарантований державою борг продовжує демонструвати тенденцію до скорочення: за дев’ять місяців 2026 року він зменшився з 276,68 до 251,20 млрд грн (з 5,55 до 4,93 млрд євро, або з 6,53 до 5,60 млрд дол. США), тобто на 25,48 млрд грн (на 9,2%). Його частка в загальному обсязі боргу за цей період скоротилася з 3,06% до 2,63% (проти 2,69% на кінець серпня та 2,73% на кінець липня).

Найбільші кредитори України

У структурі кредиторів державного та гарантованого державою боргу переважає фінансування від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — близько 66,4% боргового портфеля (6 329,47 млрд грн). Значну частину цих зобов’язань становлять довгострокові пільгові позики, залучені від міжнародних партнерів.

Найбільшим кредитором України залишається Європейський Союз: з урахуванням позики в межах механізму ERA на нього припадає 3 666,11 млрд грн (71,99 млрд євро, або 81,72 млрд дол. США), що становить 38,44% загального боргу.

Позика ERA обсягом 887,18 млрд грн (17,42 млрд євро) погашається не за рахунок Державного бюджету України, а за рахунок доходів від знерухомлених суверенних активів російської федерації.

Інші складові боргового портфеля розподілилися так:

внутрішній борг з урахуванням гарантованого — 21,56%, або 2 056,45 млрд грн;

зовнішні боргові цінні папери — 8,82%, або 841,20 млрд грн. Цей показник охоплює державні єврооблігації без гарантованих державою зовнішніх єврооблігацій;

позики від іноземних комерційних банків та інших іноземних фінансових установ — близько 1,2%, або 112,45 млрд грн.

Решта портфеля припадає на інші боргові зобов’язання. За видами процентних ставок 70,81% боргу обслуговується за фіксованими ставками, а 29,19% - за плаваючими.

У якій валюті номінований державний борг

Станом на 30 вересня 2026 року найбільша частка державного та гарантованого державою боргу була номінована в євро — 44,18%.

Розподіл за валютами був таким:

євро — 44,18%;

долар США — 23,66%;

гривня — 20,03%;

спеціальні права запозичення (СПЗ) МВФ — 8,91%;

канадський долар, фунт стерлінгів і японська єна разом — близько 3,2%.

Вартість державного боргу та строки погашення

Станом на кінець вересня 2026 року середньозважена вартість державного боргу становила 4,44% проти 4,37% у серпні, 4,40% у липні та 4,51% у січні 2026 року. Середньозважений строк до погашення становив 12,87 року проти 13,05 року в серпні та 13,39 року в січні 2026 року.

При цьому зовнішній державний борг, значну частину якого формують пільгові позики міжнародних партнерів, характеризується середньозваженою вартістю 2,02% та строком до погашення 15,15 року.

Для внутрішнього державного боргу ці показники становлять 13,28% та 5,26 року відповідно. Довгостроковий характер зовнішнього фінансування сприяє обмеженню ризиків рефінансування та зниженню боргового навантаження у середньостроковій перспективі.