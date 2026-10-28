Британія надасть Україні понад 13 млрд дол. військово-економічної допомоги

Британія ухвалила рішення надати Україні додаткову допомогу на економічні та оборонні потреби. Сума підтримки розрахована на три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Україна отримає допомогу від Британії

Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Британії Енді Бернемом оголосив про нову підтримку України на 10 мільярдів фунтів (близько 13,3 мільярдів доларів — ред.).

«7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів — британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя», — уточнив президент.

Ця допомога буде додатковою до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні.

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