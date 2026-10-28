Падіння ВВП України на 1% у 2026 р (Concorde Capital)

Інвестиційна компанія Concorde Capital прогнозує падіння ВВП України на 1% за підсумками 2026 року та очікує його подальшого скорочення наступного року.

Про це повідомив засновник і керівник компанії Ігор Мазепа, пише interfax.

«Індустріальне виробництво впаде на 3%, і інфляція складе десь 12%», — додав він, уточнюючи прогноз на 2026 рік.

Такий прогноз враховує наслідки російських атак, зокрема закриття великих металургійних і аграрних компаній та руйнування складів.

Інші прогнози

Нагадаємо, KSE Institute у жовтневому макроекономічному огляді погіршив прогноз реального ВВП України на 2026 рік зі зростання на 1,9% до падіння на 0,3%, а на 2027 рік — зі зростання на 2,1% до скорочення на 0,6% через посилення російських атак на критичну інфраструктуру та виробничі потужності.

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Світовий банк на початку жовтня прогнозував уповільнення зростання ВВП України у 2026 році до 1,2% з 1,8% у 2025 році та його прискорення у 2027 році до 1,5%, погіршивши прогноз на наступний рік із 4%.

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МВФ у жовтневому World Economic Outlook прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на 1% проти 1−1,6% у червневому прогнозі та зберіг прогноз на 2027 рік на рівні 3,5%.

ЄБРР через удари росії по портах і суднах у Чорному морі погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 1,5% із 2,2%, а у 2027 році — до 2,5% із 4%.

Dragon Capital нині очікує падіння ВВП України на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027 році, тоді як до ескалації війни у липні прогнозувала зростання відповідно на 1,5% та 0,5%.