У столиці планують побудувати комбіновані водні переправи через Дніпро, а також під’їзні шляхи до них.

Вартість проєкту становить 1 млрд гривень.

Про це повідомляється в заяві мера міста Віталія Кличка.

За його словами, відповідне рішення сьогодні розглянули на Раді оборони столиці.

«Серед питань, які розглянули, зокрема — реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під’їзних шляхів до них. З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову», — зазначив Кличко.

До речі, чи є альтернативи мостам через Дніпро у столиці — ми писали про це у статті — Дорогі та небезпечні: чи є альтернативи мостам через Дніпро у столиці?

Finance.ua розглянув, які можуть бути альтернативи мостам: поромні переправи, понтони чи підземні тунелі… Ми також порахували скільки вони можуть коштувати, за який термін їх реально збудувати у період ведення повномасштабної війни.

Фахівці зазначають, що побудувати пором із нуля у стислі терміни практично неможливо. Тому на першому етапі йдеться передусім про створення інфраструктури для використання наявних плавзасобів — самохідних або несамохідних барж, які буксируватимуться іншими суднами.