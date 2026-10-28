У столиці планують побудувати комбіновані водні переправи через Дніпро, а також під’їзні шляхи до них.
Вартість проєкту становить 1 млрд гривень.
Про це повідомляється в заяві мера міста Віталія Кличка.
За його словами, відповідне рішення сьогодні розглянули на Раді оборони столиці.
«Серед питань, які розглянули, зокрема — реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під’їзних шляхів до них. З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову», — зазначив Кличко.
Finance.ua розглянув, які можуть бути альтернативи мостам: поромні переправи, понтони чи підземні тунелі… Ми також порахували скільки вони можуть коштувати, за який термін їх реально збудувати у період ведення повномасштабної війни.
Фахівці зазначають, що побудувати пором із нуля у стислі терміни практично неможливо. Тому на першому етапі йдеться передусім про створення інфраструктури для використання наявних плавзасобів — самохідних або несамохідних барж, які буксируватимуться іншими суднами.
Одна з головних технічних перешкод — складне річище Дніпра в межах Києва.Через мілини та особливості рельєфу дна для забезпечення підходу поромів до берега, зокрема під час перевезення автомобілів, можуть знадобитися днопоглиблювальні роботи. Це додатковий етап, який збільшуватиме терміни реалізації проєкту.