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У Києві збудують водні переправи через Дніпро — ціна

Казна та Політика
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У Києві збудують водні переправи через Дніпро — ціна
У Києві збудують водні переправи через Дніпро — ціна
У столиці планують побудувати комбіновані водні переправи через Дніпро, а також під’їзні шляхи до них.
Вартість проєкту становить 1 млрд гривень.
Про це повідомляється в заяві мера міста Віталія Кличка.
За його словами, відповідне рішення сьогодні розглянули на Раді оборони столиці.
«Серед питань, які розглянули, зокрема — реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під’їзних шляхів до них. З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову», — зазначив Кличко.
До речі, чи є альтернативи мостам через Дніпро у столиці — ми писали про це у статті — Дорогі та небезпечні: чи є альтернативи мостам через Дніпро у столиці?
Finance.ua розглянув, які можуть бути альтернативи мостам: поромні переправи, понтони чи підземні тунелі… Ми також порахували скільки вони можуть коштувати, за який термін їх реально збудувати у період ведення повномасштабної війни.
Фахівці зазначають, що побудувати пором із нуля у стислі терміни практично неможливо. Тому на першому етапі йдеться передусім про створення інфраструктури для використання наявних плавзасобів — самохідних або несамохідних барж, які буксируватимуться іншими суднами.
Одна з головних технічних перешкод — складне річище Дніпра в межах Києва. Через мілини та особливості рельєфу дна для забезпечення підходу поромів до берега, зокрема під час перевезення автомобілів, можуть знадобитися днопоглиблювальні роботи. Це додатковий етап, який збільшуватиме терміни реалізації проєкту.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Київ
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