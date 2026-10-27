Український ВВП під тиском: які прогнози від Dragon Capital

Dragon Capital прогнозує скорочення ВВП на 0,5% у 2026 році та ще на 1% у 2027-му.

Отже після кількох років зростання українська економіка може перейти до спаду через зупинку чорноморських портів, проблеми в металургії та порушення логістики в Києві й області.

Про це заявив засновник компанії Томаш Фіала, пише Мінфін.

«Після кількох років економічного зростання Україна може зіткнутися зі спадом. Це неприємна зміна тенденції», — сказав Томаш Фіала.

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На економіку впливають зупинка портів на Чорному морі, проблеми металургійної галузі та логістичні труднощі в Києві й Київській області. Він також звернув увагу на інфляцію, яка у вересні сягнула 10%, значно перевищивши очікування аналітиків.

Інвестування

Попри погіршення прогнозу, компанія не переглянула планів вкладати кошти в український бізнес та інфраструктуру. За словами Фіали, команда вже визначила проєкти для інвестування близько 600 млн євро. Зараз конкуренція за активи менша, що створює можливості для інвесторів.

Зазвичай інвестиційний період фондів становить п’ять років, але цього разу компанія розраховує вкласти кошти за три роки.

«Ми плануємо вкласти всі гроші за три роки. Поки що рухаємося, може, навіть швидше, ніж цей трирічний план», — розповів Фіала.

До кінця року або на початку наступного компанія може інвестувати чи затвердити зобов’язання щодо вкладення третини залученої суми або навіть більше.

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Кошти спрямують на розвиток середнього бізнесу та інфраструктури, зокрема енергетичних, транспортних і цифрових проєктів. Компанія не орієнтується на аграрний сектор і транспорт, залежний від чорноморських портів.

Фіала також відзначив пожвавлення будівництва на заході України. За його словами, там зводять індустріальні парки, житло й офісні центри. Він пов’язує це, зокрема, з переміщенням частини економічної активності зі сходу країни на захід.

Ризики

Залучати капітал від інвесторів, які раніше не працювали в Україні, залишається складно. Фіала пояснює це безпековими ризиками: охочіше вкладають кошти ті, хто вже має українські активи й може оцінити ситуацію на місці.

До повномасштабної війни серед інвесторів фондів компанії переважали приватні вкладники зі США та Європи. Тепер значну частину фінансування забезпечують міжнародні фінансові установи та фонди розвитку європейських країн.

Один з інструментів залучення приватного капіталу — європейський флагманський фонд, створений за участю п’яти інституційних інвесторів. Вони надають капітал, який має покривати перші збитки фонду. Це повинно знизити ризики для приватних вкладників і заохотити їх інвестувати в українські активи.