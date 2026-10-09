Dragon Capital оновив прогноз інфляції та потреби України у фінансуванні

Наявні пакети зовнішньої підтримки дозволяють Україні отримати $50 млрд зовнішнього пільгового та грантового фінансування для покриття дефіциту бюджету (без врахування оборонної частини Ukraine Support Loan).
Цього ресурсу було б достатньо, щоб закрити всі потреби бюджету в цьому році. Проте через повільне виконання владою взятих на себе зобов’язань станом на кінець вересня надійшло лише $22 млрд, або менше половини доступної суми. Це призвело до різкого скорочення залишків вільних коштів на рахунках уряду, і, як наслідок, вимушеного обмеження фінансування некритичних бюджетних видатків та затримок у відшкодуванні ПДВ експортерам.
Україні знадобиться до $35 млрд додаткового фінансування
За оцінкою Dragon Capital, потреба в додатковому зовнішньому фінансуванні для бюджету у 2027 році становитиме $30−35 млрд.
Поточні програми підтримки міжнародних партнерів передбачають лише $20 млрд зовнішнього фінансування для бюджетних потреб. Водночас дефіцит, імовірно, збільшиться через скорочення податкових надходжень, які можуть зменшитися на $4−5 млрд.
Водночас загальні непокриті оборонні потреби України, включно з витратами поза бюджетом, найімовірніше, будуть у рази більшими, адже ескалація повітряних ударів і технологічний прогрес вимагають додаткових витрат на розробку і масштабування ефективної протидії та асиметричної відповіді. За експертними оцінками, ворог активно нарощує витрати на війну.
ЄС може забезпечити додаткове фінансування
У Dragon Capital очікують, що міжнародні партнери України, передусім Європейський Союз, зможуть забезпечити необхідне додаткове фінансування бюджетних і позабюджетних оборонних потреб.
Це, за оцінкою компанії, дозволить Національному банку України не вдаватися до емісії та зберегти валютно-курсову стабільність.
Водночас повільне виконання українською владою взятих на себе зобов’язань створює суттєві ризики для реалізації такого сценарію.