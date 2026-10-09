Dragon Capital оновив прогноз інфляції та потреби України у фінансуванні

Dragon Capital підвищив прогноз інфляції на 2026 рік на 1 в. п. до 10% у річному вимірі на кінець року

Інвестиційна компанія Dragon Capital підвищила прогноз інфляції в Україні на 2026 рік до 10% у річному вимірі на кінець року.

Прогноз інфляції та зовнішнє фінансування

Dragon Capital підвищив прогноз інфляції на 2026 рік на 1 в. п. до 10% у річному вимірі на кінець року. Очікування на 2027 рік зросло на 2 в. п. до 8%.

У компанії зазначають, що руйнування активів і втрати запасів змушуватимуть бізнес підвищувати ціни на кінцеву продукцію, попри очікуване сповільнення споживчого попиту.

На тлі цих негативних тенденцій залучення достатніх обсягів зовнішнього фінансування залишається критично важливим для збереження макрофінансової стабільності.

Наявні пакети зовнішньої підтримки дозволяють Україні отримати $50 млрд зовнішнього пільгового та грантового фінансування для покриття дефіциту бюджету (без врахування оборонної частини Ukraine Support Loan).

Цього ресурсу було б достатньо, щоб закрити всі потреби бюджету в цьому році. Проте через повільне виконання владою взятих на себе зобов’язань станом на кінець вересня надійшло лише $22 млрд, або менше половини доступної суми. Це призвело до різкого скорочення залишків вільних коштів на рахунках уряду, і, як наслідок, вимушеного обмеження фінансування некритичних бюджетних видатків та затримок у відшкодуванні ПДВ експортерам.

Україні знадобиться до $35 млрд додаткового фінансування

За оцінкою Dragon Capital, потреба в додатковому зовнішньому фінансуванні для бюджету у 2027 році становитиме $30−35 млрд.

Поточні програми підтримки міжнародних партнерів передбачають лише $20 млрд зовнішнього фінансування для бюджетних потреб. Водночас дефіцит, імовірно, збільшиться через скорочення податкових надходжень, які можуть зменшитися на $4−5 млрд.

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Водночас загальні непокриті оборонні потреби України, включно з витратами поза бюджетом, найімовірніше, будуть у рази більшими, адже ескалація повітряних ударів і технологічний прогрес вимагають додаткових витрат на розробку і масштабування ефективної протидії та асиметричної відповіді. За експертними оцінками, ворог активно нарощує витрати на війну.

ЄС може забезпечити додаткове фінансування

У Dragon Capital очікують, що міжнародні партнери України, передусім Європейський Союз, зможуть забезпечити необхідне додаткове фінансування бюджетних і позабюджетних оборонних потреб.

Це, за оцінкою компанії, дозволить Національному банку України не вдаватися до емісії та зберегти валютно-курсову стабільність.

Водночас повільне виконання українською владою взятих на себе зобов’язань створює суттєві ризики для реалізації такого сценарію.