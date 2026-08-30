Інфляція в Україні зростає: як зберегти заощадження від знецінення Сьогодні 08:08 — Особисті фінанси

Як захистити заощадження від інфляції

У Національному банку пояснили причини прискорення інфляції та розповіли, як українцям захистити заощадження від знецінення.

«Наприкінці весни — початку літа інфляція (темпи зростання споживчих цін) очікувано сповільнилася. Цьому, зокрема, посприяло надходження нового врожаю овочів і фруктів, що обмежило підвищення цін на продукти харчування. Проте цей чинник зазвичай має лише короткостроковий вплив. Тож у липні інфляція очікувано зросла. Загалом за останні 12 повних місяців ціни на товари і послуги підвищилися на 7,7%», — йдеться у повідомленні.

Чому інфляція зростає

У Нацбанку виділяють кілька основних причин зростання інфляції. Серед них:

подорожчання електроенергії внаслідок російських обстрілів і вищі ціни на паливо через війну на Близькому Сході;

збільшення витрат бізнесу на оплату праці та відновлення роботи після повітряних атак;

послаблення курсу гривні, що відбулося в перші місяці року;

жвавий споживчий попит, який підживлюється підвищенням зарплат і високими бюджетними витратами.

НБУ очікує, що під впливом цих чинників інфляція пришвидшиться до 10% наприкінці року. Однак надалі сповільниться: до 6,9% у 2027 році та до цілі НБУ 5% у 2028 році.

Цьому має посприяти, зокрема, поступове скорочення бюджетних витрат і повноцінне відновлення енергосектору в міру поліпшення безпекової ситуації.

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Очікується також нарощування врожаїв, що стримуватиме підвищення цін на продовольство.

Для стримування інфляції НБУ зберігатиме присутність на валютному ринку та підтримуватиме достатньо високу облікову ставку.

Як захистити заощадження від інфляції

Зберігати великі суми готівкою чи на поточних рахунках невигідно через інфляцію.

Захистити гроші від знецінення можна, зокрема, завдяки гривневим депозитам або інвестиціям у державні облігації (ОВДП).

Чимало банків зараз пропонують 15−17% річних за строковими депозитами в національній валюті (12−13% після оподаткування).

Ставки за ОВДП, які сьогодні можна придбати навіть у банківських застосунках, становлять від 13% до майже 17% (цей дохід не оподатковується).

Очікувана дохідність цих інструментів перевищує прогнозований рівень інфляції, що дозволяє вберегти заощадження від знецінення.

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