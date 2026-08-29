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У ПФУ пояснили, як робота в Польщі впливає на пенсію в Україні

Особисті фінанси
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Чи зарахують роботу в Польщі до пенсійного стажу в Україні
Чи зарахують роботу в Польщі до пенсійного стажу в Україні, Фото: magnific
Під час визначення права на пенсію українцям, які офіційно працювали в Польщі, можуть врахувати набутий там стаж. Водночас польські роки роботи не збільшують розмір української пенсії — вони можуть бути необхідними для підтвердження права на її призначення.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Як враховують стаж, набутий у Польщі

Фахівці зазначають, що пенсійні питання для українців, які працювали в Польщі, регулює угода про соціальне забезпечення між двома країнами. Вона була підписана 18 травня 2012 року та набула чинності 1 січня 2014 року.
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Документ передбачає, що під час визначення права на пенсію можуть враховувати страховий стаж, набутий в Україні та Польщі. При цьому кожна держава призначає пенсію за страховий стаж, набутий на її території.

Коли польський стаж врахують під час призначення пенсії

Якщо українського страхового стажу недостатньо для набуття права на пенсію, до нього можуть додати періоди роботи в Польщі на підставі формуляра PL-UA 6, який оформлює польське Управління соціального страхування (ZUS).
Водночас кожна країна призначає пенсію за страховий стаж, набутий на її території.
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Українську пенсію розраховують відповідно до українського законодавства, враховуючи лише страховий стаж, набутий в Україні.
Таким чином, польський стаж потрібен насамперед для того, щоб визначити, чи має людина право на пенсію в Україні, якщо власного українського стажу недостатньо.

Як підтвердити стаж роботи в Польщі

Для цього потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання та надати документи, що підтверджують роботу в Польщі.
Після цього ПФУ оформлює необхідний формуляр зв’язку та направляє його до польського ZUS.
Після отримання підтвердження у формі PL-UA 6 інформацію про польський стаж можуть врахувати під час визначення права людини на пенсію в Україні.
Раніше ми повідомляли, що представники деяких професій в Україні мають право оформити пенсію у 45 років.
У новому відео розповідаємо, хто саме може вийти на відпочинок достроково, скільки для цього треба відпрацювати років і які документи для цього збирати:
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяВиплата пенсійПенсіонерПольща
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