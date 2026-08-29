У ПФУ пояснили, як робота в Польщі впливає на пенсію в Україні

Під час визначення права на пенсію українцям, які офіційно працювали в Польщі, можуть врахувати набутий там стаж. Водночас польські роки роботи не збільшують розмір української пенсії — вони можуть бути необхідними для підтвердження права на її призначення.
Фахівці зазначають, що пенсійні питання для українців, які працювали в Польщі, регулює угода про соціальне забезпечення між двома країнами. Вона була підписана 18 травня 2012 року та набула чинності 1 січня 2014 року.
Документ передбачає, що під час визначення права на пенсію можуть враховувати страховий стаж, набутий в Україні та Польщі. При цьому кожна держава призначає пенсію за страховий стаж, набутий на її території.
Коли польський стаж врахують під час призначення пенсії
Якщо українського страхового стажу недостатньо для набуття права на пенсію, до нього можуть додати періоди роботи в Польщі на підставі формуляра PL-UA 6, який оформлює польське Управління соціального страхування (ZUS).
Водночас кожна країна призначає пенсію за страховий стаж, набутий на її території.