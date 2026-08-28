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Чи втрачає військовий зарплату після СЗЧ: пояснення Міноборони

Особисті фінанси
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Військовослужбовець
Військовослужбовець

Військовослужбовець може повністю відслужити попередній місяць, але не отримати гроші у звичний термін, якщо до дати виплати пішов у СЗЧ. У Міністерстві оборони пояснили, що відбувається з уже нарахованим грошовим забезпеченням у такій ситуації.

Що відбувається з виплатами після СЗЧ

Відповідно до пункту 15 розділу І Порядку № 260, затвердженого наказом Міноборони від 7 червня 2018 року № 260, виплата грошового забезпечення припиняється з дня самовільного залишення військовослужбовцем місця служби.
На практиці командир військової частини видає наказ про встановлення факту СЗЧ. Після цього документ передають до фінансово-економічної служби, яка припиняє перекази коштів на банківський рахунок військовослужбовця.
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При цьому гроші, які військовий заробив за попередній місяць, не зникають. Вони переходять у статус кредиторської заборгованості військової частини перед військовослужбовцем і залишаються на балансі до зміни його правового статусу.
Тобто держава не конфісковує вже зароблене грошове забезпечення. Однак під час перебування у статусі СЗЧ ці кошти не перераховуються на картковий рахунок.

Коли військовий зможе отримати кошти

Відновлення виплати накопиченого грошового забезпечення відбувається з дня зарахування військовослужбовця до списків особового складу військової частини.
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Належні, але раніше не виплачені кошти військовослужбовець отримує у найближчий доступний розрахунковий період. Як правило, це наступна виплата до 20 числа місяця.
Таким чином, якщо військовий повністю відслужив попередній місяць, але до моменту виплати здійснив СЗЧ, зароблені за цей період кошти не виплачуються йому під час перебування у статусі СЗЧ. Вони зберігаються як заборгованість до зміни його правового статусу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаВійськовослужбовецьСЗЧ
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