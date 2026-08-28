Що таке кешбек, кредитний ліміт та овердрафт: пояснюємо простими словами Сьогодні 08:09 — Особисті фінанси

Навчання фінграмотності

Кешбек, кредитний ліміт та овердрафт — терміни, які ми регулярно бачимо в банківських застосунках, рекламі чи умовах карток. Але не всі чітко розуміють, чим вони відрізняються та як працюють на практиці.

Розібратися у фінансових поняттях ніколи не пізно. Із посиланням на Фінкульт.Академія пояснюємо три поширені банківські терміни простими словами та на звичайних життєвих прикладах.

Пояснення

Кешбек (Cashback) — це повернення частини грошей, витрачених на покупку товарів чи послуг.

Наприклад, ви купили піцу за 200 грн, а після оплати на картку повернулося 10 грн. Це і є кешбек — частина витраченої суми повертається у вигляді грошей або бонусів.

Водночас кешбек не повинен бути причиною для зайвих покупок. Банки та магазини використовують його, щоб заохотити клієнтів витрачати більше. Тому фінансово грамотний підхід — купувати те, що справді потрібно, а вже потім враховувати можливий кешбек.

Кредитний ліміт (Credit limit) — це максимальна сума коштів, яку банк готовий надати клієнту в користування відповідно до умов кредитного договору.

Простіше кажучи, це гроші, які банк дозволяє вам позичити. Наприклад, кредитний ліміт становить 1000 грн. Ви можете скористатися 200 грн, 500 грн або всією доступною сумою.

Але важливо пам’ятати: кредитний ліміт — це не ваші власні гроші. Кошти доведеться повернути банку на визначених умовах.

Овердрафт (Overdraft) — це короткостроковий кредит, який виникає, коли з рахунку списується більше коштів, ніж є на ньому.

Наприклад, на картці було 0 грн, але відбулося автоматичне списання за підписку або через курсову різницю під час покупки. У результаті баланс став -50 грн. Фактично це означає, що банк позичив вам 50 грн.

Овердрафт може бути дозволеним — якщо банк заздалегідь передбачив таку можливість, — або несанкціонованим. За перебування в мінусі банк може нараховувати відсотки, тому баланс рахунку варто регулярно перевіряти.

Фінансова грамотність не залежить від віку — ніколи не пізно розібратися в термінах, які ми використовуємо у повсякденних фінансах. Чим краще людина розуміє, як працюють банківські інструменти, тим легше їй оцінювати їхні переваги та можливі ризики.

Раніше ми повідомляли, що фінансова подушка безпеки сьогодні є одним із найважливіших елементів особистої фінансової стійкості. Це резервний фонд, який допомагає покривати необхідні витрати у разі непередбачених життєвих обставин. Якою має бути фінансова подушка та з чого почати її формування — читайте тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.