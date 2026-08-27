Перестаньте купувати без кешбеку! Як повернути гроші за продукти, аптеки та АЗС у 2026 році? Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

Якщо у вас є банківська картка — ви щомісяця втрачаєте гроші, навіть не помічаючи цього. Просто тому, що не вмикаєте потрібну категорію кешбеку.

Сьогодні я розкладу по поличках, як насправді працює кешбек у 2026 році, скільки людей ним реально користуються, які категорії приносять найбільшу вигоду і як обрати саме «свій» кешбек, щоб не переплачувати за покупки, які ви й так плануєте робити. Погнали.

Кешбек в українських банках до кінця 2026 року залишиться одним з головних інструментів конкуренції між фінустановами. Але важливий нюанс — банки вже змагаються не просто розміром повернення коштів. Вони змагаються якістю персоналізації, зручністю застосунку і тим, наскільки точно вони можуть запропонувати вигоду саме в тих категоріях, де ви й так регулярно витрачаєте гроші.

Володимир Солодкий. Про це розповів директор департаменту цифрового бізнесу, член правління Глобус Банку

За його словами, кешбек поступово переходить із категорії тимчасових акційних бонусів у базові елементи цифрового банкінгу. І цю тенденцію підсилює одна проста річ — все більше українців взагалі відмовляються від готівки.

Ось цифри від Національного банку. У 2 роки тому українці здійснили понад 8 мільярдів безготівкових операцій картками. У 2025 році ця цифра зросла вже на 11% — до понад 9 мільярдів. А тільки за перший квартал 2026 року — ще на понад 2 мільярда операцій.

Змінюється й сама структура платежів. Частка безготівкових транзакцій серед усіх карткових операцій до 96%. І на цьому тлі кешбек-програми теж активно розвиваються. Станом на початок серпня 2026 року власні програми кешбеку пропонують уже 19 українських банків і банківських брендів.

Мобільний застосунок остаточно став основним каналом взаємодії з банком. Безконтактні розрахунки для нас уже майже інстинктивні — щоденна, майже автоматична дія. При цьому все більше клієнтів користуються кількома банками одночасно. І тут проявляється чіткий патерн: щойно людина відчуває реальну цінність кешбеку на одній картці — вона починає шукати такий самий досвід і в інших своїх фінансових застосунках. Тож сьогодні кешбек — це вже не приємний бонус, а базова потреба клієнта.

Скільки людей це все реально використовують?

Єдиної загальної статистики по всіх банках наразі не існує, каже банкір. Але тенденції, за його словами, дуже схожі в усіх банках, де є кешбек-програми. Як приклад — внутрішня статистика Глобус Банку.

Станом на серпень 2026 року близько 40% усіх щомісячних активних користувачів карток GlobusPlus активно користуються програмою кешбеку. При цьому загальний інтерес ще більший — понад 60% активної аудиторії в застосунку GlobusPlus щомісяця заходить туди, щоб обрати свої категорії кешбеку. І понад 40% регулярно отримують реальні повернення коштів за покупки.

А динаміка ще цікавіша, у 2025 році кількість активних користувачів програми кешбеку GlobusPlus зросла на 30% порівняно з попереднім роком. І у 2026 році ця позитивна динаміка зберігається — і за рахунок нових користувачів, і за рахунок зростання активності тих, хто вже має картку.

Чому це відбувається?

Кешбек став ключовим драйвером звички користуватись застосунком. Люди звикли першого числа кожного місяця заходити й обирати категорії — це вже стало приємним ритуалом. А можливість щодня бачити накопичену вигоду мотивує повертатись у застосунок регулярно, впродовж усього місяця.

І ось що з цього виходить, за словами банкіра: «Звичайний похід у магазин чи кафе перетворюється на відчутну економію. Це підвищує лояльність до банку та мотивує клієнта частіше використовувати певну картку для щоденних розрахунків». У фінансовій сфері цей ефект називають top-of-wallet — коли картка стає основною у вашому фізичному або цифровому гаманці.

Детально слухайте у відео.

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