Експерт назвав топ-5 країн для інвестицій у нерухомість: пороги входу та дохідність Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Нерухомість за кордоном

Інвестування в Україні з кожним днем набуває дедалі більшої популярності, адже зараз існує для цього чимало інструментів: гривневі та валютні депозити, ОВДП, фондовий ринок, криптовалюта, земля тощо.

Ще один спосіб зберегти та примножити капітал — інвестиції в нерухомість. В умовах безпекових ризиків українці дедалі частіше звертають увагу не лише на внутрішній ринок нерухомості, а й на закордонний.

Чи доступні такі інвестиції, які можливості та ризики вони мають і де сьогодні варто шукати відповідні об’єкти? Про це розповів під час Invest Fest Co-founder, CFO — Deniz Estate — Олександр Грушецький.

Першим акцентом у виступі спікера стала ключова перевага закордонної нерухомості порівняно з іншими інвестиційними інструментами — це фізичний актив, який можна побачити й оцінити безпосередньо.

Крім того, на думку Грушецького, нерухомість є одним із найбільш зрозумілих інструментів для людей, які не мають професійного досвіду в інвестуванні або лише починають формувати власний інвестиційний портфель.

За словами фахівця, українцям інвестиції в закордонну нерухомість варто оцінювати через 4 основних пункти:

Тривала економічна нестабільність в Україні. Інфляція, девальваційні ризики та невизначеність щодо темпів відбудови спонукають інвесторів шукати «тверді активи», номіновані у стабільних валютах — доларах або євро.

Інфляція, девальваційні ризики та невизначеність щодо темпів відбудови спонукають інвесторів шукати «тверді активи», номіновані у стабільних валютах — доларах або євро. Захист капіталу. Закордонна нерухомість є одним із доступних приватним інвесторам способів зберегти капітал без використання складних фінансових інструментів.

Закордонна нерухомість є одним із доступних приватним інвесторам способів зберегти капітал без використання складних фінансових інструментів. Можливість отримання посвідки на проживання. У деяких країнах придбання нерухомості може бути пов’язане з можливістю оформлення посвідки на проживання, зокрема в Іспанії та Туреччині.

У деяких країнах придбання нерухомості може бути пов’язане з можливістю оформлення посвідки на проживання, зокрема в Іспанії та Туреччині. Потенціал орендної дохідності. У популярних туристичних локаціях орендні ставки можуть зростати швидше, ніж вартість самих об’єктів, що підтримує привабливість їхньої прибутковості порівняно з депозитами чи облігаціями.

Моделі інвестування в нерухомість за кордоном

Щоб показати, як працюють різні моделі інвестування в закордонну нерухомість, Грушецький розглянув п’ять країн: Іспанію, Туреччину, Занзібар, Мальдіви та Румунію.

На думку спікера, вони демонструють різні підходи до інвестування — від порогу входу та потенційної дохідності до юридичних умов придбання й володіння нерухомістю.

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За словами Грушецького, іспанський ринок нерухомості демонструє структурне, а не лише циклічне зростання. Одним із ключових факторів є дефіцит житла, який, за його оцінкою, перевищує 700 тис. одиниць. Швидко скоротити цей розрив складно через регуляторні обмеження та низькі темпи нового будівництва.

Основні параметри інвестицій:

поріг входу: €150−250 тис.;

орендна дохідність: 6−8% на рік;

потенціал капіталізації: до 30% за період будівництва;

податки та оформлення: ПДВ — 10%, нотаріальні та реєстраційні витрати — близько 2,5%.

Як приклад Грушецький навів апартаменти з панорамним видом на море у Фінестраті (Іспанія).

Джерело: Deniz Estate

«Іспанія — це про те, як зберегти, а не примножити. Комплекси в Іспанії здаються повністю з ремонтом, залишається докупити лише рухомі меблі та техніку», — підкреслив доповідач.

Далі, на чому зупинив свою увагу спікер, став екзотичний Занзібар, куди за останні два роки, як він зазначив, зайшли такі гравці як: Park Hyatt, Hilton, Four Season тощо.

Нерухомість на узбережжі у Занзібарі за останні п’ять років, за словами Грушецького, подорожчала на 60−70%. Квартиру, що у 2019 продавали за 100 тис. доларів сьогодні коштує 160−170 тис. доларів, і це без урахування доходу від оренди.

Основні параметри інвестицій:

поріг входу: 80−100 тис. доларів;

дохідність: 8−15% (курортний сегмент);

3−7% - держзбір, реєстрація, юрист.

Як приклад, спікер навів апартаменти на першій лінії Індійського океану — пляж Паже:

Джерело: Deniz Estate

Грушецький підкреслив, що в Занзібарі юрисдикція простіша за європейські країни, тому і дохідність вища.

«Дохідність зростає за рахунок низького порогу входу і за рахунок того, що затрати на вхід у цей проєкт не такі вже й великі. Занзібар більше підійде інвесторам, які в Україні купують у котловани, а продають уже готовими об’єктами. Комплекси в цій країні здаються повністю з ремонтом, залишається докупити лише рухомі меблі та техніку. За 5 тис. доларів можна повністю обставити квартиру „під ключ“ та здавати її в оренду», — сказав фахівець.

Наступною країною, на якій зупинився CFO Deniz Estate, стала популярна серед українських туристів Туреччина.

Та якщо зупинятися більш предметно, то Грушецький зазначив, що наразі в цей ринок варто дивитися в середній та довгостроковій перспективі, адже він відчутно просів.

Проте, наразі потроху видно відновлення. Підтвердженням цього, зі слів Грушецького, є те, що угоди з іноземцями зросли на 28,3% рік до року, а червень став першим місяцем зростання від грудня. Зараз забудовники в Туреччині орієнтуються на іноземного інвестора та дають безвідсоткові розстрочки. Основні параметри інвестицій:

поріг входу: 70−100 тис. євро;

дохідність: 6−8% - житло, 10−12% - готельні формати, які набувають популярності;

4% - ТАПУ (офіційне свідоцтво про право власності на нерухомість), +1−2% супутні (нотаріус, переклад, DASK та реєстр).

Як приклад — номер в 5-зірковому готелі на першій лінії в Аланії:

Джерело: Deniz Estate

Далі йде Румунія. Вона приваблює інвесторів тим, що це одна з найшвидших економік ЄС. Темпи зростання ВВП удвічі вищі за середні. За темпами зростання протягом останніх п’яти років країна посідає одне з провідних місць у ЄС. Основні параметри інвестицій:

поріг входу: 100−150 тис. євро;

дохідність: 6−8% - житло (гарантовано на три роки), 10−15% - готельні кондо;

2−3% - нотаріус та реєстрація.

За приклад Грушецький взяв готельні номери біля аеропорту Бухареста під брендом Wyndham Garden, де цілодобова заповненість та є вся необхідна інфраструктура навколо:

Джерело: Deniz Estate

Мальдіви ще до 2023 року фактично залишалися закритим ринком для приватних інвесторів: придбати нерухомість можна було лише в окремих форматах, а вартість вілли стартувала приблизно від €2 млн. Водночас можливості для нового будівництва тут фізично обмежені: із 1190 островів лише 185 придатні для експлуатації.

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Як зазначив Грушецький, кожен новий проєкт також потребує індивідуального погодження Міністерства туризму. Основні параметри інвестицій:

поріг входу: від 220 тис. євро;

дохідність: 10−18% - готельні формати під управлінням;

1−2% - оформлення.

Прикладом інвестування на Мальдівах стали готельні номери на приватному острові під управлінням Radisson Hotel Group.

Джерело: Deniz Estate

Щоб побачити загальну картину, CFO Deniz Estate продемонстрував порівняльну таблицю за всіма вищезгаданими країнами, а саме: за порогом входу, й за можливим доходом на рік/місяць.

КРАЇНА ВХІД ДОХІД / РІК ДОХІД / МІС Іспанія €312 900 €21 900–31 300 €1 825–2 608 Занзібар $90 000 (~€83 300) €13 750–14 580 €1 145–1 215 Туреччина €129 000 €14 835 €1 235 Румунія €195 000 €11 700–35 500 €975–2 960 Мальдіви €219 900 €26 400–39 580 €2 200–3 300

Наостанок Грушецький звернув увагу на типові помилки, через які українські інвестори можуть втрачати гроші під час купівлі закордонної нерухомості. На його думку, найпоширеніші з них такі:

Орієнтація на суб’єктивні відчуття. Інвестори обирають об’єкт за принципом «подобається/не подобається», замість того щоб оцінювати його за фінансовою моделлю та потенційною дохідністю. Переплата за першу лінію. Бажання придбати нерухомість якомога ближче до моря змушує інвесторів переплачувати за об’єкти на першій лінії. Водночас друга й третя лінії часто забезпечують вищу рентабельність інвестицій за незначної різниці у рівні заповнюваності. Недооцінка витрат на утримання. Інвестори закладають у бюджет лише вартість самого об’єкта, не враховуючи податки, комунальні платежі, обслуговування, управління та інші супутні витрати.

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