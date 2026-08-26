Держава дає 5000 грн на школяра, але зібрати дитину до школи коштує втричі більше — як заощадити Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Дівчинка зі шкільним приладдям

Підготовка дитини до школи — це не лише про зошити й ручки. Одяг, взуття, рюкзак, канцелярія та меблі для занять удома можуть суттєво збільшити витрати. У 2026 році в середньому на це потрібно 10 000 — 20 000 грн, тоді як держава пропонує всього 5 000 грн за програмою «Пакунок школяра». Водночас частину витрат можна скоротити, якщо деякі речі купувати не новими.

Про це йдеться у дослідженні від OLX

15 000 грн. Тобто батькам доведеться витратити зі своєї кишені ще щонайменше 10 000 грн. Як ми повідомляли раніше, держава виділяє 5 000 грн на дитину за програмою «Пакунок школяра». Водночас, за даними медіа, середня вартість підготовки до школи у 2026 році становитьТобто батькам доведеться витратити зі своєї кишені ще щонайменше 10 000 грн.

Як заощадити на підготовці школяра

Звісно, державна компенсація — це значна допомога для батьків. Але підготовка до школи завжди влітає в копієчку, тому хочеться знайти спосіб скоротити витрати й водночас придбати якісні речі.

Один із варіантів — купувати частину базового набору вживаною.

Вибірка актуальних оголошень на OLX на початок серпня 2026 року показує: якщо обирати речі у хорошому стані замість нових, базовий шкільний кошик може обійтися на 38% дешевше.

Форма, взуття та рюкзак, які продавці позначають як нові, коштують у середньому 2835 грн. Вживані речі з цього набору — 1765 грн. Тобто економія становить понад тисячу гривень лише на одному шкільному наборі.

Зекономлені кошти, наприклад, можна витратити на канцелярію. За розрахунками OLX, вона в середньому коштує 1000 грн.

Найбільша різниця в ціні — у категорії змінного взуття . Нова пара на OLX у середньому коштує 550 грн, а вживана — 210 грн. Це дає економію у 62%.

. Нова пара на OLX у середньому коштує 550 грн, а вживана — 210 грн. Це дає економію у 62%. Рюкзак коштує дешевше на 45% — 450 грн замість 820 грн.

коштує дешевше на 45% — 450 грн замість 820 грн. Шкільна форма — вживана обійдеться на 39% дешевше: 742 грн проти 1215 грн.

Саме в цих базових категоріях вживані речі можуть бути суттєво вигіднішими.

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За внутрішньою аналітикою OLX, серед активних оголошень 81% дитячого взуття — вживане. Серед дитячих меблів цей показник ще вищий — 87%.

Експерти кажуть: вживане не обов’язково означає зношене. Діти швидко ростуть, тому одяг і взуття часто продають у хорошому стані просто тому, що дитина з них виросла.

Цей принцип працює не лише з одягом і взуттям. Вживаними можна купувати також парти, письмові столи, стелажі для книжок чи іграшок. Не всі базові речі для школяра обов’язково мають бути новими, щоб добре служити дитині.

Що батьки шукають найчастіше

Згідно з вибіркою OLX за кінець липня — початок серпня цього року, найчастіше батьки шукали:

Шкільний рюкзак — 2539 запитів. Парту — 2519 запитів. Пенал — 2085 запитів.

Також серед лідерів — шкільна форма та взуття. Традиційно найбільший інтерес до цих товарів припадає саме на серпень.

На початку серпня пошукові запити на форму, взуття та рюкзаки зросли на 50−90% порівняно з початком липня. Водночас пік інтересу до базового шкільного набору очікують наприкінці серпня. Наприклад, у 2025 році найбільше запитів було 20−25 серпня — близько 140 тисяч.

Тож найвигідніший варіант — використовувати різні можливості одночасно. Державна допомога та вторинний ринок не конкурують між собою, а можуть доповнювати одне одного, кажуть в OLX.

Можна купити нову форму й рюкзак, а взуття чи меблі — вживаними. Або, навпаки, придбати більшість речей на вторинному ринку й залишити зекономлені кошти на потреби, які можуть виникнути вже протягом навчального року.

У будь-якому разі дитина буде готова до 1 вересня, а кілька тисяч гривень, які вдалося не витратити, — це цілком реальна економія.

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