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Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026 році

Особисті фінанси
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Школяр з підручниками
Школяр з підручниками
Шкільний сезон традиційно означає нову хвилю витрат для батьків. У 2026 році базовий набір з одягу, взуття, рюкзака та канцелярії для одного школяра обійдеться приблизно у 4 тис. грн.
Водночас для сімей у різних регіонах ця сума відчувається по-різному: в одних областях це близько 12% місячної зарплати, в інших — майже чверть.
Про це свідчать результати дослідження OLX Робота та OLX Товари.

Що входить у базовий набір школяра

За розрахунками OLX, базовий набір речей для одного школяра у 2026 році коштує близько 4 130 грн. У цю суму входять одяг і взуття, рюкзак та основне канцелярське приладдя.
Медіанна ціна нового шкільного рюкзака становить близько 580 грн, шкільної форми — 400 грн, туфель — 500 грн.
Ще близько 750 грн у розрахунку передбачено на три сорочки, футболки або блузки. Спортивний костюм коштуватиме щонайменше 500 грн, а на кілька пар шкарпеток та колготки заклали близько 200 грн.
Найбільша окрема стаття витрат — канцелярія. На зошити, ручки, олівці та інше базове приладдя передбачили близько 1 000 грн.
Водночас це саме орієнтовний базовий набір. Фактичні витрати можуть бути вищими або нижчими залежно від потреб дитини, кількості речей, брендів та вибору батьків.

У яких областях шкільні витрати найбільше б’ють по зарплаті

Найбільшу частку медіанної зарплати підготовка дитини до школи займає у Херсонській області — близько 23%. Медіанна зарплата там становить 18 175 грн.
У Сумській області на базовий шкільний набір припадає близько 21% медіанної зарплати у 20 000 грн.
Приблизно 18% зарплати доведеться витратити на такі покупки у Миколаївській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях.
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Близько 17% — у Житомирській, Черкаській, Харківській та Дніпропетровській областях, де медіанна зарплата становить 25 000 грн.
У Хмельницькій області базовий набір забере близько 16% зарплати, у Вінницькій, Чернівецькій, Волинській та Одеській — близько 15%.
Ще приблизно 14% зарплати становитимуть витрати у Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Київській областях.
Найменшою частка витрат на підготовку школяра є у Львівській області — близько 12%. Водночас медіанна зарплата тут становить 35 000 грн — це найвищий показник серед проаналізованих регіонів.
За матеріалами:
Finance.ua
ВитратиДіти й гроші
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