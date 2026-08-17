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Які штрафи за несплату податку за нерухомість

Нерухомість
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Які штрафи за несплату податку за нерухомість
Які штрафи за несплату податку за нерухомість
Випадкова затримка платежу податку на нерухомість чи свідоме ухилення від виконання фінансового зобов’язання передбачає штрафні санкції.
В деяких випадках розмір стягнення може досягти 50%.
Про це розповідається в статті 124 Податкового кодексу.
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Сума штрафу

В більшості випадків стягнення за протермінування коливається в межах 5−10% від суми заборгованості.
Конкретна ставка залежить від тривалості затримки:
  • до 30 календарних днів — 5%,
  • більше одного місяця — 10%.
«Якщо зарахування коштів з електронного рахунку в оплату узгодженої суми грошового зобов’язання, визначеного в уточнюючому розрахунку до податкової декларації, здійснюється на наступний операційний день, штрафи не застосовуються», — йдеться в ПКУ.
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Однак умисне ухилення від сплати податку на нерухомість передбачає суворіше покарання — штраф підвищується до 25%. А повторна аналогічна дія протягом 1095 календарних днів або в разі прострочення на понад 90 днів тягне за собою стягнення в розмірі 50%.

Коли нараховується пеня

До штрафу додається пеня, якщо термін затримки перевищує 90 календарних днів. Її нараховують за кожен день відтермінування, тому чим довше не відбувається сплата податку на нерухомість, тим більше коштів доведеться витратити на покриття боргу.
Водночас у деяких випадках фізичні особи звільняються від відповідальності. Контролюючий орган повинен щороку до 1 липня надсилати платникам повідомлення-рішення з інформацією про несплачену суму.
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Якщо цього не відбулося у встановлені строки або документ не містив необхідних даних (про об’єкт нерухомості, його площу, ставку податку чи доступні пільги), покарання за прострочення не застосовується.
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Раніше ми писали, що українцям треба сплатити земельний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ, разом із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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