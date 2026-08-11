Знесення старих будинків: що хочуть зробити Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Знесення старих будинків: що хочуть зробити

За оцінками, наразі в країні налічується близько 30 тис. «хрущовок», будівництво багатьох із яких розпочалося у 1957 році. При цьому значна частина з них перебуває в аварійному стані.

Одним же зі шляхів вирішення цього питання є знесення цих споруд і будівництво на їхньому місці нових будинків. Втім, примусового відселення мешканців не буде.

Про це OBOZ.UA розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк («Слуга Народу»).

Вона сказала, щоп итання про те, «яка кількість людей повинна буде ухвалити рішення про знесення будинку», наразі обговорюється. Однак це не буде 100%-на планка.

«Ми розуміємо, що завжди будуть люди, які скажуть, що нічого не хочуть. Так само завжди будуть ті, хто скаже, що, умовно, 70 років жили в цьому будинку і нікуди вже не хочуть переїжджати. Але 100% - це нереальна цифра. Бо тоді жодна „хрущовка“ не пройде через реновацію, і за її рахунок не буде здійснено нове будівництво», — пояснила Шуляк.

Де жити після знесення

Під час виселення українцям надаватимуть компенсацію за їхні квартири. Однак якою вона буде, ще належить визначити:

Якщо йтиметься про нові квадратні метри — «то де вони будуть».

Якщо про гроші — то яка сума.

«Людина має розуміти, чи зможе вона за ці гроші придбати потрібне їй житло, чи ні», — пояснила нардепка.

Спочатку потрібно ухвалити закон

Втім, зазначила Шуляк, для того, щоб знесення будинків стало можливим, нардепи мають проголосувати, а президент підписати відповідний законопроєкт № 6458. Однак він поки що пройшов лише 1-е читання і зараз його «досить активно готують на 2-е».

За слів екпертки ринку нерухомості Вікторії Берещак, старі квартири в Україні нерідко коштують дорожче за нові. Однак це стосується лише тих випадків, коли таке житло добре збереглося та пройшло реставрацію. Зокрема, за оцінками фахівців, найбільшу цінність на ринку мають квартири, які важко відтворити в сучасному будівництві.

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