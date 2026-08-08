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«єОселя»: чому не варто здавати придбане житло в оренду

Нерухомість
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Ключі від квартири
Ключі від квартири, Фото: magnific
В Україні діє програма доступної іпотеки «єОселя», за якою громадяни можуть придбати житло у кредит на пільгових умовах. Позики надаються під 3% або 7%, а мінімальний початковий внесок становить 20% вартості нерухомості. Здавати в оренду квартиру, придбану за програмою «єОселя», не можна до повного погашення іпотечного кредиту.
Про це розповіла рієлторка Сніжана Кулинич виданню «Телеканал 24».

Які можуть бути наслідки

За її словами, програма «єОселя» розрахована на тих, хто купує житло для власного проживання, а не з інвестиційною метою.
Однією з ключових умов є використання придбаної нерухомості як основного місця проживання власника або його сім’ї.
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Саме тому квартира, куплена за програмою, не повинна використовуватися для отримання прибутку чи ведення бізнесу.
Банки також контролюють, щоб пільгову іпотеку не використовували для отримання прибутку.
Поки кредит не погашений, квартира перебуває в іпотеці, тому власник не може вільно розпоряджатися нею без погодження з банком.
Для пільгових категорій позичальників обмеження на будь-які дії з нерухомістю можуть діяти до п’яти років, для інших — до повного погашення кредиту.
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Зазвичай кредитні договори містять умову, яка забороняє передавати квартиру в оренду чи користування іншим особам без письмової згоди банку.
Контролювати дотримання цих вимог фінустанови можуть через державні реєстри або навіть відправити свого представника з візитом до клієнта.
Якщо виявиться, що квартира здається в оренду всупереч умовам договору, банк може:
  • вимагати дострокового погашення кредиту;
  • застосувати штрафні санкції;
  • розірвати кредитний договір.
Раніше Finance.ua писав, щоб накопичити на перший внесок на найдоступнішу однокімнатну квартиру за «єОселею», жителю Києва потрібно зібрати близько 383 тис. грн. За середньої зарплати це майже 11 місяців роботи, якщо не витрачати зароблені кошти.
Найдовше накопичувати на перший внесок доведеться мешканцям Львова. Там стартовий внесок становить приблизно 838 тис. грн, що дорівнює понад двом рокам і трьом місяцям середнього заробітку.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьОренда нерухомостіЄОселя
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