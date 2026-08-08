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Українці стали одними з найбільших покупців житла в Туреччині

Нерухомість
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Українці інвестують у нерухомість Туреччини
Українці інвестують у нерухомість Туреччини, Фото: magnific
У червні 2026 року громадяни України придбали в Туреччині 170 об’єктів нерухомості. Це дозволило українцям посісти друге місце серед іноземних покупців, розділивши його з громадянами Ірану.
Про це свідчать дані Інституту статистики Туреччини (TUIK).
Лідерами за кількістю придбаного житла залишаються росіяни, які оформили 381 угоду.
Загалом протягом червня іноземці придбали 2015 житлових об’єктів, що на 20,1% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Водночас частка таких угод на турецькому ринку становила лише 1,6%.
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Попри активний червень, за підсумками першого півріччя іноземці придбали в Туреччині 9083 житлових об’єкти, що на 9,2% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Водночас українці зберігають стабільний інтерес до турецької нерухомості — торік вони посіли третє місце серед іноземних покупців із результатом 1541 придбаний об’єкт.

Чому українці обирають Туреччину

Популярність турецької нерухомості пояснюється одразу кількома факторами.
Країна приваблює теплим кліматом, вигідним географічним розташуванням між Європою та Азією, широким вибором житла та стабільним попитом на оренду, що робить купівлю квартири або будинку цікавою і для інвесторів.
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Додатковою перевагою є можливість отримати посвідку на проживання при купівлі нерухомості вартістю від 200 тисяч доларів.
Турецький уряд також зберігає сприятливі умови для іноземних інвесторів, що підтримує попит на місцевий ринок.

Скільки коштує житло у Туреччині

За даними аналітичного центру Experts Club, середня вартість квадратного метра житла в Туреччині зараз становить близько 40 486 турецьких лір, або приблизно 872 долари.
Середня ціна житлового об’єкта сягає 5,02 мільйона турецьких лір (близько 108,1 тисячі доларів).
При цьому середній термін окупності інвестицій через здавання житла в оренду оцінюється приблизно у 13 років, хоча на популярних курортах через швидке зростання вартості нерухомості дохідність може бути нижчою.
За матеріалами:
Телеканал 24
ТуреччинаЖитлова нерухомістьНерухомість
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