Українці стали одними з найактивніших покупців нерухомості в Польщі Сьогодні 18:17 — Нерухомість

Скільки українців у Польщі купило житло за останній рік, Фото: magnific

За останній рік громадяни України придбали близько 9,5 тисячі квартир, увійшовши до числа найактивніших іноземних покупців у країні.

Про це пише inpoland.

Українці обирають купівлю квартири замість оренди

Кількість угод з купівлі нерухомості у Польщі громадянами України зростає.

Частина українців, які переїхали до країни через повномасштабне вторгнення рф, вже встигли стабілізувати своє життя, знайти роботу та почали обирати власне житло замість оренди.

Серед ключових мотивів — високі ціни на оренду у великих містах, а також більш передбачувана економічна доцільність придбання нерухомості.

Додатково впливають можливості іпотечного кредитування та очікування подальшого зростання вартості квартир, що робить покупку привабливою з інвестиційної точки зору.

До цього Finance.ua зазначав , що квартири для купівлі в Україні залишаються більш доступними, ніж у Польщі. Медіанна вартість квартири 30−40 м² в Україні у квітні 2026 року становила $39 тис., натомість у Польщі — $124 тис., тобто втричі дорожче.

Також ми писали , що Варшава увійшла до рейтингу найбільш недоступних європейських міст для купівлі житла. Мешканцю столиці Польщі із середнім рівнем доходу необхідно накопичити суму, еквівалентну 9,2 річної зарплати, щоб придбати нову квартиру площею 70 квадратних метрів.

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