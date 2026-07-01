Покупка квартири: хто може не платити 1% вартості

Якщо квартира коштує 50 тисяч доларів, покупцю доведеться сплатити ще 500 доларів у гривневому еквіваленті. Цей платіж зазвичай готують до зустрічі з нотаріусом або сплачують у день угоди, а квитанцію передають разом з іншими документами.
Кому можна не платити
Не кожен покупець має платити 1% до Пенсійного фонду. Найчастіше це стосується тих, хто купує житло вперше і може підтвердити, що раніше не мав у власності квартири чи будинку.
Якщо людина хоче не платити збір, вона має показати документи, які підтверджують це право. Інакше під час оформлення попросять квитанцію про оплату.
Раніше Finance.ua писав,що українці, які живуть за кордоном, можуть дистанційно зареєструвати право власності на нерухомість через портал «Дія», не приїжджаючи в Україну.Послуга особливо актуальна для власників житла, оформленого до 2013 року.
Повторна реєстрація прав, які виникли до 2013 року, не є обов’язковою. Паперові документи й надалі залишаються чинними, а право власності не втрачається.