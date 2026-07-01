Покупка квартири: хто може не платити 1% вартості Сьогодні 20:00 — Нерухомість

Покупка квартири: хто може не платити 1% вартості

При купівлі квартири часто виникають витрати, про які покупці дізнаються вже на етапі оформлення документів.

Так, один із таких платежів може стати неприємним сюрпризом, але в окремих випадках його можна не сплачувати або навіть повернути.

Пенсійний збір платить покупець, а сума збору — 1% від вартості житла, зазначеної в договорі купівлі-продажу, пише 24 Канал.

Приклад

Якщо квартира коштує 50 тисяч доларів, покупцю доведеться сплатити ще 500 доларів у гривневому еквіваленті. Цей платіж зазвичай готують до зустрічі з нотаріусом або сплачують у день угоди, а квитанцію передають разом з іншими документами.

Кому можна не платити

Не кожен покупець має платити 1% до Пенсійного фонду. Найчастіше це стосується тих, хто купує житло вперше і може підтвердити, що раніше не мав у власності квартири чи будинку.

Якщо людина хоче не платити збір, вона має показати документи, які підтверджують це право. Інакше під час оформлення попросять квитанцію про оплату.

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Від збору також звільняють людей, які офіційно перебувають у черзі на отримання житла від держави.

Не платять його і юридичні особи, якщо купують нерухомість за бюджетні кошти.

Нотаріус не посвідчить договір купівлі-продажу без квитанції про сплату збору або документів, які підтверджують право не платити 1%. Без цього покупець не зможе завершити оформлення житла на себе.

Через це частина людей спершу сплачує збір, навіть якщо має підстави не робити цього. Так вони не зривають угоду, а вже після купівлі пробують повернути гроші.

Як повернути 1% після купівлі житла

Якщо покупець мав право не платити пенсійний збір, але все одно сплатив його під час угоди, гроші можна повернути.

Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. До неї додають квитанцію про оплату та документи, які підтверджують право на звільнення від збору.

Після перевірки Пенсійний фонд вирішує, чи повертати кошти. Якщо покупцю відмовлять, він може подати додаткові документи або оскаржити рішення. Квитанцію й документи після угоди краще зберегти.

що українці, які живуть за кордоном, можуть дистанційно зареєструвати право власності на нерухомість через портал «Дія», не приїжджаючи в Україну. Послуга особливо актуальна для власників житла, оформленого до 2013 року. Раніше Finance.ua писав що українці, які живуть за кордоном, можуть дистанційно зареєструвати право власності на нерухомість через портал «Дія», не приїжджаючи в Україну.Послуга особливо актуальна для власників житла, оформленого до 2013 року.

Повторна реєстрація прав, які виникли до 2013 року, не є обов’язковою. Паперові документи й надалі залишаються чинними, а право власності не втрачається.

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